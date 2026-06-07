Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - La autovía A-49 sentido Huelva-Portugal. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 5 de junio, y las 20,00 horas de este domingo, día 7 de junio, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

Así, el balance de accidentes difundido por el centro de gestión de tráfico del suroeste (Sevilla), que incluye todos los siniestros mortales ocurridos en las carreteras interurbanas de la comunidad en la franja de tiempo mencionada, recoge que se ha tenido conocimiento de dos accidentes con fallecidos en Andalucía.

En concreto, el primer suceso se refiere a un hombre ha muerto en la madrugada de este sábado tras ser atropellado por un turismo en la A-92 a su paso por Moraleda de Zafayona (Granada), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta.

El teléfono 112 recibió un aviso, sobre las 2,45 horas, en el que se solicitaba ayuda porque un peatón que cruzaba la calzada había sido atropellado por un turismo en la A-92, en la salida de Moraleda, sentido Granada. El equipo médico desplazado al lugar del suceso solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre, de 43 años.

Por su parte, el segundo ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando un motorista perdió la vida tras salirse de la carretera AL-9006 en el término municipal de El Ejido (Almería), según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Un ciudadano llamó al teléfono de emergencias 112 sobre las 00,20 horas de la madrugada, para indicar que un motorista se había salido de la carretera y estaba herido en la calzada, en la carretera AL-9006, sentido Roquetas de Mar.