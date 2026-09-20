Andalucía cierra el fin de semana con dos fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico intenso en la salida de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana con dos fallecidos en accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del pasado viernes, 18 de septiembre, y las 20,00 horas de este domingo, 20 de septiembre, según recoge el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El primer accidente mortal registrado este fin de semana ocurrió a las 23,05 horas de este pasado viernes, 18 de septiembre, en el municipio malacitano de Alhaurín el Grande, en concreto, en el kilómetro 1,5 de la carretera MA-3302 por una salida de vía.

Varios testigos informaron al 112 sobre las 23,00 horas de un coche que se había salido de la calzada, en la calle Río Guadalmedina, en el camino entre Alhaurín y Villafranco, con un persona herida en su interior que necesitaba asistencia sanitaria, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Los ciudadanos explicaban en sus avisos que el turismo se había caído por un desnivel, han precisado en una nota, en la que han indicado que la sala coordinadora activó a los Bomberos, a la Guardia Civil, a la Policía Local y al Centro de Emergencias Sanitarias (CES).

El segundo siniestro mortal ha tenido lugar en a las 17,08 horas de este sábado, en el kilómetro 385,5 de la N-340A, a su paso por la localidad almeriense de Adra, donde un motorista ha fallecido tras producirse una salida de vía con choque.

En concreto, en una nota, la Sala Coordinadora 112 Andalucía ha detallado que un ciudadano ha alertado al 112 del accidente, que se ha producido sobre las 17,10 horas, en la llamada pedía ayuda porque una moto se había salido de la calzada, en el kilómetro 386 de la N-340.

Desde el 112 se ha activado a la Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, a la Policía Local, a Protección Civil y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de un varón de 35 años en este accidente.