Andalucía cierra el fin de semana con un solo fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra el fin de semana con un fallecido por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas entre las 15,00 horas del pasado viernes, 17 de octubre, y las 20,00 horas de este domingo, día 19, según recoge la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional, consultado por Europa Press.

El único siniestro mortal que recoge este balance se produjo el pasado viernes en el kilómetro 4 de la carretera A-5054, a la altura del término municipal de Isla Cristina (Huelva), alrededor de las 18,10 horas de la tarde. El accidente se saldó con un fallecido y un herido leve.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el teléfono 112 recibió varias llamadas en las que se alertaba de una colisión entre un autobús y un turismo en la intersección entre la A-5054 y la HU-3400, en las inmediaciones de una rotonda. Los ciudadanos que dieron la voz de alarma indicaban en sus avisos que el conductor del turismo había quedado atrapado y herido.

La sala coordinadora informó a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos, a la Policía Local, al Centro de Emergencias Sanitarias y a Mantenimiento de Carreteras. Fuentes de los bomberos han confirmado a este Servicio de Emergencias que la persona atrapada en el interior del turismo ha resultado fallecida.