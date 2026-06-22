Andalucía cierra ocho días antes el plazo del Bono Alquiler Joven al alcanzar las 15.000 solicitudes

Archivo - Una persona con unas llaves de una vivienda. Imagen de archivo. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en funciones de la Junta de Andalucía ha informado este lunes de que el Bono Alquiler Joven ha alcanzado las 15.000 solicitudes en la comunidad, el cupo máximo establecido para esta convocatoria. Por este motivo, el plazo de solicitud ha quedado cerrado de forma anticipada, pese a que inicialmente estaba previsto que permaneciera abierto hasta el 30 de junio o hasta alcanzar dicha cifra.

Fuentes del Ejecutivo andaluz han confirmado a Europa Press que la cifra se ha alcanzado este lunes, después de que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, avanzara por la mañana, durante una visita a las obras de integración ferroviaria en Almería capital, que ya se habían registrado 14.990 solicitudes, a solo diez del cupo máximo. Estas ayudas contemplan 250 euros mensuales durante dos años, hasta un máximo de 6.000 euros, destinados a jóvenes para el pago del alquiler.

La consejera indicó que la Administración autonómica tramita los expedientes conforme al orden de llegada de las peticiones, cuyo plazo se abrió el pasado el 13 de enero a las 16,00 horas, al tratarse de una convocatoria que, según ha remarcado, "viene dada" y con "todas las bases marcadas" por el Gobierno de España.

"Nosotros somos meros tramitadores, no hemos podido intervenir en la convocatoria en ninguna de las maneras", ha afirmado Díaz, quien ha señalado que el Ejecutivo andaluz ha solicitado "en algunos momentos" al Ministerio de Vivienda poder trasladar "alguna de las peticiones que tiene Andalucía", si bien, según ha sostenido, "no se ha visto con buenos ojos".