Andalucía cierra el primer fin de semana de agosto sin fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - Las carreteras de entrada y salida a Málaga, durante las primeras horas de la operación especial de tráfico "15 de agosto", en la imagen la Autovía del Mediterráneo. Málaga a 14 de agosto del 2020. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado este primer fin de semana de agosto sin fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del día 31 de julio hasta las 20,00 horas de este domingo, 2 de agosto, según el balance provisional por la Operación "1 de Agosto 2026" de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

Así, el balance difundido por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

Cabe recordar que durante la Operación "1 de Agosto" de 2025, la comunidad autónoma llegó a registrar dos accidentes mortales en las carreteras interurbanas andaluzas donde perdieron la vida un total de tres personas.

En cuanto al fin de semana anterior, el balance de tráfico contabilizó el primer accidente mortal registrado en el mes de julio en las carreteras interurbanas andaluzas.

El único accidente mortal registrado durante el fin de semana pasado tuvo lugar el sábado 25 de julio, cuando un ciclista de 34 años falleció tras ser atropellado por un vehículo en El Ejido (Almería), según informó el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El teléfono 112 atendió, sobre las 22,00 horas del sábado, una llamada de socorro que solicitaba asistencia sanitaria urgente para un ciclista herido en la cuneta que había sido atropellado por un vehículo en la carretera CEJ-4, carretera de Dunia, en el paraje La Cumbre. Rápidamente, la sala coordinadora movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a la Policía Local.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar, nada pudieron hacer por salvarle la vida, y solo pudieron confirmar su fallecimiento, según se recoge en una nota.