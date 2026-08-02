Un accidente de tráfico deja seis heridos, uno de ellos un menor de 8 años, en Pizarra (Málaga)

Archivo - Ambulancia y helicóptero del 061. (Foto de archivo). - 112 ANDALUCÍA - Archivo

PIZARRA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

Un total de seis personas, una de ellas un menor de ocho años, han resultado heridas a última hora de este sábado, 1 de agosto, en un accidente de tráfico entre dos vehículos en el municipio malagueño de Pizarra.

Según ha detallado el Servicio de Emergencias de Andalucía 112 en una nota de prensa, el suceso ha tenido lugar a las a las 18,47 horas del sábado, cuando varios conductores que circulaban por la autovía A-357 alertaron de una colisión frontal en el kilómetro 44. Los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud han trasladado a un menor de 8 años en helicóptero al hospital Materno Infantil y a cinco adultos más entre los centros Clínico (hombres de 42 y 52 años) y Regional (hombre de 21 y dos mujeres).

Al lugar acudieron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos para liberar a ocupantes de los coches siniestrados atrapados, junto con Guardia Civil y Policía Local.