Andalucía cierra el primer fin de semana de septiembre sin accidentes mortales de tráfico en carreteras interurbanas

SEVILLA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía no han registrado a lo largo de este primer fin de semana de septiembre ningún fallecido en accidente en vías interurbanas, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press, que analiza el lapso de tiempo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, día 5, y las 20,00 horas de este domingo, día 7.

Así, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

El fin de semana pasado, en cambio, el balance de tráfico arrojaba tres fallecidos por accidentes en carreteras interurbanas de la comunidad autónoma en el periodo comprendido entre las 15,00 horas del 29 de agosto y las 20,00 horas del domingo día 31, que se enmarcaba en la Operación Especial de Tráfico 'Retorno del verano-2025'.