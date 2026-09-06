Andalucía cierra el primer fin de semana de septiembre con un fallecido en sus carreteras interurbanas

Archivo - Tráfico intenso en la salida de Sevilla. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía cierra este fin de semana, el primero de septiembre, con un único fallecido en accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del pasado viernes, 4 de septiembre, y las 20,00 horas de este domingo, 6 de septiembre, según el balance provisional de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El accidente mortal registrado este fin de semana ocurrió a las 5,15 horas de este domingo en el municipio hispalense de Alcalá de Guadaira, en concreto, en el kilómetro 6,9 de la A-92 por salida de la vía con choque.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, el fallecido se trata de un joven de 23 años. Un alertante llamó al Teléfono de Emergencias 112 a las 5,10 horas informando de la presencia de un vehículo fuera de la vía, a la altura del puente de la SE-40.

La sala del 112 activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico y a los Bomberos. Una vez en el lugar, los operativos confirmaron la presencia de una persona atrapada en el interior del vehículo que resultó fallecida. Según ha indicado el 112, no se pudo hacer nada por salvar la vida del joven de 23 años que falleció en el lugar del accidente