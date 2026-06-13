Andalucía cierra el primer trimestre del año con 410 viviendas protegidas construidas y otras 755 iniciadas

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SEVILLA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado el primer trimestre del año con 410 viviendas protegidas construidas y otras 755 iniciadas, según la estadística de vivienda protegida que publica el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, que además certifica el impacto del esfuerzo inversor del Gobierno de España en materia de vivienda protegida, ya que en los tres primeros meses del año, tanto las VPO iniciadas como las finalizadas han registrado "su mejor dato desde 2012".

Según ha informado la Delegación del Gobierno en Andalucía en una nota, en los tres primeros meses de 2026, se ha finalizado la construcción de 5.215 viviendas protegidas, casi el 60% de ellas en Catalunya. Este dato multiplica por nueve las viviendas protegidas finalizadas en un primer trimestre respecto a 2018. Asimismo, en el primer trimestre se iniciaron 4.048 viviendas protegidas --cifra más alta de los últimos 14 años-- que supone un incremento del 24% respecto al mismo período del año anterior.

Asimismo, estos indicadores se alinean con otros datos positivos registrados en materia de vivienda pública y protegida. Entre enero y marzo, se alcanzó "el mejor dato de licitaciones de vivienda pública de la serie histórica". Además, este hito se alcanzó después de que 2025 cerrara como el tercer año que más presupuesto público se ha destinado a la construcción de vivienda protegida.

Por último, el compromiso del Ministerio que dirige Isabel Rodríguez es mantener este ritmo a través del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con una inversión de 7.000 millones de euros. De ellos, para continuar en esta línea, al menos el 40% estará destinado a la construcción de vivienda asequible, que estará protegida con carácter permanente e indefinido.