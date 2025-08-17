Andalucía cierra el Puente de Agosto con dos fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas

Archivo - Afluencia de tráfico en la autopista Sevilla, a 30 de abril del 2021. - Eduardo Briones - Europa Press - Archivo

SEVILLA 17 Ago.

Andalucía ha contabilizado un total de dos fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas durante el puente de Agosto; en concreto, entre las 15,00 horas del pasado jueves, 14 de agosto, y las 20,00 horas de este domingo, día 17 de agosto, según ha recogido la Dirección General de Tráfico (DGT) en su balance provisional por la Operación Especial de Tráfico para este festivo, consultado por Europa Press.

El primero de los accientes mortales se produjo este pasado jueves, 14 de agosto, sobre las 16,28 horas, en el kilómetro 20,9 de la carretera A-316, a su paso por municipio jienense de Baeza. El mismo consistió en el atropello "a peaton aislado o en grupo" donde también han estado implicados un turismo y una furgoneta, y se saldó con un fallecido, un trabajador de mantenimiento de vía.

En concreto, la víctima fue atropellada por un vehículo cuando atendían un accidente previo por la salida de vía y vuelco de un vehículo con una mujer atrapada. En este mismo accidente también ha resultado herido un agente de la Guardia Civil a consecuencia del atropello, según detalló el Servicio de Emergencias 112 Andalucía.

En cuanto al segundo siniestro mortal registrado en este festivo, ha tenido lugar en un camino en la localidad de Carataunas (Granada), sobre las 23,00 horas de la noche de este pasado sábado, donde una persona perdió la vida tras la salida de calzada con "desplazamiento por la izquierda".