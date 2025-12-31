La Junta avanza en el Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias con la creación del comité de expertos

Primera reunión oficial del comité de expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias en el Reina Sofía de Córdoba. - JUNTA DE ANDALUCIA

SEVILLA 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha dado un nuevo paso en la implantación del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias (PAUE) con la celebración de la primera reunión oficial de su comité de expertos, un órgano clave que marcará la hoja de ruta de la mejora asistencial en todo el territorio. El encuentro, celebrado recientemente en el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha servido para sentar las bases de un modelo renovado de atención urgente que prioriza la coordinación, la accesibilidad y la reducción de tiempos de respuesta en los centros sanitarios públicos andaluces.

En este contexto, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha destacado en una nota de prensa que "la constitución del Comité de Expertos del Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias es un paso decisivo para seguir transformando la atención urgente en Andalucía, desde el conocimiento y la experiencia de quienes están cada día en primera línea". El comité, integrado por profesionales de referencia en urgencias hospitalarias, dispositivos de emergencias extrahospitalarias, cuidados críticos y gestión sanitaria de todas las provincias, nace con el objetivo de impulsar un sistema más ágil, homogéneo y eficaz.

En palabras del consejero, "avanzamos hacia un modelo de urgencias más coordinado, accesible y homogéneo en todo el territorio, que permita reducir tiempos de respuesta y garantizar una atención de calidad viva donde viva el paciente". Durante la sesión se revisaron las líneas estratégicas actualmente en desarrollo y se definieron los próximos pasos en un trabajo colaborativo que apuesta por anticiparse a la demanda, reforzar la coordinación entre niveles asistenciales y dotar de herramientas comunes a los equipos profesionales.

En este sentido, Antonio Sanz subrayó que "el objetivo es dotar al sistema de urgencias de mayor previsibilidad y capacidad de respuesta, especialmente en los momentos de mayor presión asistencial y ante situaciones de emergencia". El comité ha fijado como prioridades la mejora de los circuitos asistenciales, la integración de los sistemas de información, la definición de protocolos homogéneos y el refuerzo de la formación específica de los equipos. También se abordaron medidas orientadas a la atención a colectivos vulnerables y a la optimización de los recursos disponibles en picos de demanda y situaciones de emergencia. "El Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias es una prioridad para el Gobierno andaluz porque refuerza la equidad, la seguridad del paciente y la eficiencia del sistema sanitario público", añadió el consejero.

El comité de expertos reúne a profesionales de toda Andalucía, entre ellos especialistas de los hospitales Virgen de las Nieves de Granada, Virgen Macarena de Sevilla, Reina Sofía de Córdoba, AGS Este de Málaga-Axarquía, Campo de Gibraltar y La Janda (Cádiz), así como responsables del Centro de Emergencias Sanitarias 061. Este órgano será el encargado de impulsar, asesorar y realizar seguimiento de la implementación del PAUE en toda la comunidad autónoma. La puesta en marcha de este comité supone el arranque operativo de una estrategia regional que pretende reforzar la respuesta del sistema sanitario público andaluz ante situaciones urgentes y emergentes, garantizando una atención equitativa y eficiente para toda la ciudadanía.