Andalucía cierra su segundo fin de semana sin fallecidos por accidentes de tráfico en sus carreteras interurbanas

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las carreteras de Andalucía no han registrado a lo largo de este penúltimo fin de semana de octubre ningún fallecido en accidente de tráfico en vías interurbanas, según ha recogido el balance de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press, que analiza el lapso de tiempo comprendido entre las 15,00 horas del pasado viernes, día 21, y las 20,00 horas de este domingo, día 23.

Asimismo, el balance difundido este domingo por la tarde por el Centro de Gestión de Tráfico del suroeste andaluz, con sede en Sevilla, recoge que no se ha tenido conocimiento de ningún accidente mortal en carreteras de Andalucía en dicho periodo de tiempo.

De igual forma, el balance emitido por la DGT el pasado domingo tampoco ha registrado ningún deceso en las carreteras interurbanas andaluzas entre el viernes 14 y el domingo 16.

Por otra parte, un hombre de 44 años ha fallecido en la madrugada de este domingo tras ser atropellado por un coche en la calle Rotonda de Suárez de Málaga, cuyo conductor ha sido detenido por la Policía Local una vez ocurrido el accidente mortal.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en una nota, el suceso se produjo a la 1,15 horas de la noche, cuando un testigo alertó al Teléfono de Emergencias 112 de un atropello a un peatón en la calle Rotonda de Suárez. Según detallaba el particular, el hombre quedó tumbado "gravemente" herido en la acera tras el golpe.