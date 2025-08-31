Andalucía cierra el último fin de semana de agosto con tres fallecidos en sus carreteras interurbanas

Archivo - La autovía A-49 sentido Huelva-Portugal. A 27 de agosto de 2021, En Sevilla (Andalucía,España). - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha cerrado el último fin de semana de agosto con tres fallecidos por accidente de tráfico en sus carreteras interurbanas, entre las 15,00 horas del día 29 de agosto hasta las 20,00 horas de este domingo, según el balance provisional de la Operación Especial de Tráfico 'Retorno del verano - 2025' de la Dirección General de Tráfico (DGT), consultado por Europa Press.

El primer siniestro mortal ha ocurrido este pasado sábado sobre las 6,16 horas de la madrugada en el kilómetro 50 de la carretera A-4, a su paso por el término municipal de Carmona (Sevilla), sentido Córdoba. Se trataba de la salida de vía de un turismo sin remolque en el cual han estado implicados tres vehículos y se ha saldado con una fallecida y otras dos personas heridas.

Según informó el Servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, varios testigos alertaron al 112 de una colisión en la que uno de los coches había volcado, otro había chocado con el primero y se había producido un incendio, además de que había personas atrapadas.

En cuanto al segundo accidente mortal registrado este fin de semana, ha tenido lugar este domingo alrededor de las 14,25 horas, en el kilómetro 71 de la vía A-49, a su paso por la localidad onubense de Trigueros. Este siniestro se ha saldado con dos fallecidos y un herido y ha consistido en una colisión por alcance en la que, según ha detallado el 112, una furgoneta sufrió un reventón de una rueda, dos ocupantes se bajaron y fueron atropellados por el turismo.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron, alertados por el 112, efectivos de la Guardia Civil, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que han movilizado un helicóptero, los bomberos y mantenimiento de carreteras.