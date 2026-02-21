Andalucía cifra en cerca de 300.000 los actos suspendidos por la huelga médica con un coste de más de 39 millones

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una atención a medios. - ROCIO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha informado este sábado de que la última huelga de médicos contra el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de Pedro Sánchez por el Estatuto Marco ha "obligado a suspender" casi 300.000 actos asistenciales en Andalucía y ha tenido un impacto económico de 39,4 millones de euros. Una huelga, ha explicado Antonio Sanz, que ha derivado en una semana "especialmente compleja para el sistema sanitario público de Andalucía".

El titular de Sanidad ha afirmado a través de una nota de prensa que "defiende, apoya y respeta las reivindicaciones de los médicos" y ha exigido a la ministra de Sanidad, Mónica García, que "tome cartas en el asunto" porque, ha asegurado, "esto no se puede soportar". "No sólo no ha llamado a los médicos, sino que no se ha sentado tampoco con las comunidades autónomas, que somos los que tenemos que aplicar al final los acuerdos que se alcancen en el Estatuto Marco, que es su competencia", ha lamentado.

Concretamente, la huelga celebrada desde el lunes 16 hasta el viernes 20 ha provocado la suspensión de 299.430 actos asistenciales, de los cuales 177.281 corresponden a Atención Primaria y 122.149 a Atención Hospitalaria. En los hospitales andaluces se han suspendido 96.524 consultas externas, 20.618 pruebas diagnósticas y 5.007 intervenciones quirúrgicas. En cuanto al impacto económico ha crecido con respecto a la anterior del mes de diciembre, cuando fue de 38 millones.

Como ha destacado Antonio Sanz, desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "hemos activado todos los mecanismos a nuestro alcance" para intentar paliar en la medida de lo posible el impacto de esta huelga. Sin embargo "nos preocupa y mucho el impacto que está teniendo en el sistema andaluz de salud", ha asegurado el consejero.

El titular andaluz de Sanidad ha criticado la "dejación de responsabilidades, la inexistencia de voluntad de acuerdo y de la negativa de tener diálogo de la ministra". "Estamos ante un nuevo fracaso de la ministra que no es capaz de aportar soluciones ni de llegar a un acuerdo con los médicos", ha sentenciado. A juicio de Antono Sanz, Mónica García "tiene que sentarse a hablar con los profesionales sanitarios y no levantarse hasta llegar a un acuerdo" al tiempo que "dejar de ningunear a los profesionales y de despreciar sus reivindicaciones".

Como ha subrayado Antonio Sanz, "Andalucía, como comunidad con uno de los mayores sistemas sanitarios públicos de Europa, soporta de manera especialmente intensa las consecuencias que estas convocatorias generan sobre los pacientes y los profesionales" y ha lamentado que "una vez más parece que a la ministra Mónica García le da exactamente igual porque, total, somos las comunidades, los andaluces, los que estamos pagando las consecuencias".