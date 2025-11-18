Andalucía clama contra el "chantaje" independentista y acusa al Gobierno de "faltar el respeto" a las comunidades

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Carolina España, atiende a los medios antes de asistir a la reunión del pleno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). - Alberto Ortega - Europa Press

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha clamado este martes contra el "chantaje" independentista al que se somete, según ella, el Gobierno de Pedro Sánchez por los "siete votos" de Junts en el Congreso. Además, ha acusado al Ejecutivo de "faltar al respeto" a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) por "venir ahora con no sé cuántos meses de retraso a dar unos parámetros que tenían que haberlos dado antes", en alusión al objetivo de déficit presentado.

"Tenían que haberlo hecho por Ley antes del 30 de junio. Andalucía ha hecho sus presupuestos en equilibrio. ¿Cómo vamos a cambiar ahora a una décima más de déficit? Esto es un desgobierno y una falta de respeto". Así se ha manifestado la también portavoz del Gobierno andaluz en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press en la que la consejera ha reprochado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, haya anunciado "con seis meses de retraso" que se vayan a presentar Presupuestos Generales e "incluso" un nuevo modelo de financiación "en dos meses".

"Volvemos a ver a un Gobierno débil, a un Gobierno sometido al chantaje permanente del independentismo para mantenerse en el poder a toda costa. Como Junts ha parado en seco y ha dicho que no le va a apoyar de ahora en adelante, tienen que agilizar esta reforma del sistema de financiación" después de siete años "sin hacer nada". "Siete años en el Gobierno sin hacer la reforma y ahora pues en enero o febrero va a estar ya la reforma lista. Nos preocupa mucho que hablen de bilateralidad y singularidad", ha reconocido Carolina España.

En el Gobierno andaluz entienden que "se están produciendo negociaciones entre el independentismo catalán y el Gobierno" que se traducirán en "privilegios para el independentismo; privilegios para unos territorios y agravios y maltratos para otros, entre ellos, Andalucía, porque ya sabemos cómo negocian los independentistas", ha recordado España, en referencia al actual modelo, pactado entre José Luis Rodríguez Zapatero y ERC en 2009.

"Desde ese año, Andalucía está perjudicada y pierde 1.500 millones de euros cada año con respecto a la media. No podemos seguir trabajando así, y cuando vuelven a hablar de singularidad es porque vamos a salir perjudicados el resto", ha sentenciado. España ha afeado a la ministra que "no me contestó" al ser preguntada por los 4.000 millones de euros al año que Andalucía reclamó siendo Montero consejera de Hacienda en la comunidad; igual que "no me contestó" sobre si se está negociando con Cataluña un cupo.

"La ministra dice que todas las comunidades van a ganar y que va a dar más recursos a todas las comunidades, pero si se nos da dos más, pero a Cataluña se le da diez, al final hay más recursos para todos, pero ¿a quién se está privilegiando? A los de siempre", ha criticado la consejera de Hacienda, que también ha alertado sobre la intención del Gobierno de "discriminar o penalizar a las comunidades que bajamos impuestos". "Están obsesionados con asfixiar a impuestos a los españoles. Ya no podemos más", ha enfatizado.

Por último, ha asegurado que "no es justo que después de siete años de Gobierno no se haya puesto encima de la mesa un fondo transitorio que compense a Andalucía" mientras "se están produciendo permanentemente cesiones al independentismo". "No se pueden solucionar los problemas territoriales como el de Cataluña a través de una reforma" del modelo de financiación, ha concluido.