Andalucía completará en 2027 la gratuidad en todo el primer ciclo de Infantil y destinará 312 millones en total

Archivo - Un padre con su hijo el primer día de curso. A 02 de septiembre de 2024, en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 30 (EUROPA PRESS)

La Consejería de Educación contará con 11.889,7 millones de euros en 2027, 648,3 millones más que en 2026, lo que equivale a un incremento del 5,7%. En el proyecto de presupuestos para el próximo año, la gratuidad completa del primer ciclo de Educación Infantil --al incorporar el último tramo que queda, el de cero años-- tiene un presupuesto de 312 millones. El crecimiento para sumar el tramo de cero años en 2027 es de un 16%, es decir, 49,9 millones.

Para el curso 2026/2027, el departamento de María del Carmen Castillo ha explicado que se ha incorporado un refuerzo de 4.309 docentes a los centros educativos públicos, de los que 2.096 se destinan específicamente a la atención del alumnado con necesidades educativas especiales. Asimismo, se incluye una partida de 176 millones para actuaciones en infraestructuras educativas, desde construcción a reforma o mejora, mientras que a través del programa de refuerzo a la inversión se "continuará avanzando" en la climatización de los centros con una partida de 39 millones de euros.

Estos 39 millones son para climatización y se suman a las partidas que se han transferido a los centros para aparatos de aire acondicionado, fundamentalmente. Ya se han transferido 54 millones y ahora se sumarán estos 39 millones, detallan desde Educación. En el caso de la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad contará con un presupuesto de 4.297,5 millones de euros, un 17,8% más que en 2026.

Dentro de esta dotación, el presupuesto de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia (Assda) para la atención a la dependencia dispondrá de 3.308,3 millones, un incremento del 26,7% (697 millones de euros) y "casi el triple que en 2018". Este esfuerzo permitirá incorporar a 44.256 nuevos beneficiarios al sistema de atención a la dependencia y reforzar los recursos destinados a las personas mayores y con discapacidad, así como los servicios de atención domiciliaria, residencial y teleasistencia, programa que espera alcanzar las 335.000 personas usuarias.

"Se consolida así un nuevo modelo más humanizado y sostenible con menos burocracia y más financiación, plazas, beneficiarios y prestaciones que nunca en el menor tiempo de espera de los últimos 16 años. El sistema andaluz atiende actualmente a más personas que Cataluña, País Vasco, La Rioja, Ceuta y Melilla juntas", han explicado desde la Administración andaluza. En cuanto a las políticas de igualdad y para la "erradicación" de la violencia contra la mujer, la Consejería de Loles López ha previsto una inversión en este presupuesto de 57,65 millones, que supone un 7,64% más (4,09 millones) que en 2026 y un 34,31% más que en el último presupuesto socialista, según los números facilitados por la Consejería.