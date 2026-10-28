Almeida asegura que la Policía "no puede hacer su trabajo" en la acampada de Sol que ahora mismo es "un lugar sin ley"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en 'Desayunos Madrid' de Europa Press - FERNANDO SÁNCHEZ - EUROPA PRESS

MADRID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asegurado este miércoles que la Policía "no puede hacer su trabajo" en la acampada de la Puerta del Sol que ahora mismo es "un lugar sin ley" y donde hay "personas sin hogar, manteros que esconden todas las mercancías ilegales y donde ha habido una agresión sexual".

"A mí la asamblea general de los que están ahí, me importa más bien poco. A mí lo que sí me preocupa es que un policía en una persecución a un sospechoso, el sospechoso se metió dentro de las tiendas de Sol y un pretendido servicio de seguridad de la acampada impidió que la Policía pudiera entrar", ha afirmado el regidor en los 'Desayunos Madrid' de Europa Press.

Considera que hay que poner el foco en un "pretendido servicio de seguridad" impulsado por la acampada y que impide que la Policía "pueda hacer su trabajo" y pueda identificar a un sospechoso "de haber cometido algún delito o falta".

Así, Martínez-Almeida ha trasladado que no se trata de una acampada "pacífica, hippie ni de reivindicación" sino que es "un lugar sin ley en el que la Policía no puede hacer su trabajo".

"No ya es que los ciudadanos no podamos ir por ahí, es que ni siquiera la policía puede entrar allí sin que un autodenominado servicio de seguridad a la acampada se lo impida", ha reprochado.

PIDE A TRINIDAD QUE "NO SIGA LOS PASOS DE SU ANTECESOR"

Es por ello que ha pedido a la nueva delegada del Gobierno en la Comunidad, Pilar Trinidad, que "no siga los pasos de su antecesor" y que levante "de inmediato" la acampada, además de pedirle que "haga caso a la Policía". "La Policía le está diciendo a ella y al que había antes que esto hay que levantarlo", ha incidido.

Por otro lado, ha puesto el foco en la afectación que tiene sobre los comerciantes de la zona, que han trasladado que ya ha habido una pérdida "del 30% de sus ingresos" respecto a la misma época del año anterior, cuando se acerca la Navidad, uno de los periodos de más ventas.

"Hay algún comercio que ya ha tenido que despedir a alguna persona y nos acercamos a la época navideña que supone aproximadamente entre el 70 y el 80% de todo lo que generan a lo largo del año. O sea, pensemos no solo es un 30%, es un 30% si continúa esta acampada sobre el 70-80% de todo lo que generan durante el año", ha avisado.

Por esta razón, el alcalde ha criticado que aquellos que vienen a "defender a los trabajadores" están consiguiendo que se despida a empleados y poner en "dificultades económicas importantes" a pequeños y medianos comercios.