Un experto en ERTMS clave en Angrois denuncia que "en ningún país de Europa se circula a 200 km/h con Asfa"

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El experto en el sistema de supervisión de la velocidad 'ERTMS' Jorge Iglesias, que fue clave durante la instrucción y el juicio por el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois (Santiago) en julio de 2013, denuncia que "en ningún país de Europa se circula a 200 kilómetros por hora con Asfa".

En declaraciones a Europa Press, este ingeniero llama a "denunciar" lo que considera un "dogma de fe" dentro de Adif, el administrador de infraestructuras ferroviarias o, lo que es lo mismo, la empresa pública encargada de velar por la seguridad en las vías. "Hay un dogma de fe en Adif, que dice que el Asfa es seguro hasta 200 kilómetros por hora; lo dijeron en Angrois, parece divino, y en Angrois hubo 80 muertos por esto. Más demostración que esa", afirma.

Iglesias, ya jubilado, fue director del Laboratorio de Interoperabilidad del Cedex, el organismo estatal encargado de probar los sistemas de seguridad de la red, y es considerado como uno de los mayores expertos en 'ERTMS' en el ámbito europeo.

Asegura que cuando comenta con algunos colegas que en España, si se cae el 'ERTMS' --o el 'LZB' en el caso de la línea Madrid-Sevilla, donde se produjo este miércoles el siniestro de Toledo con al menos 69 fallecidos--, "es legal" y "está admitido" circular con el 'Asfa' como sistema de respaldo, "no se lo creen".

El 'Asfa', explica, es un sistema analógico y de supervisión discontinua, un modo de circulación que lleva a que el factor humano sea la última garante de la seguridad. Por eso, su "petición" es que "se quite" esa posibilidad y que si caen el 'ERTMS' o el 'LZB', "los trenes se tienen que quedar parados".

Como él, apunta, opinan otros expertos como el doctor en Ciencias Físicas y experto en 'ERTMS' Jaime Tamarit, también clave en el caso Alvia.

"MUY ANTIGUO"

En cuanto al 'LZB', constata, "es antiguo y se está en proceso de migrarlo al 'ERTMS" en la línea del accidente de Toledo. "Puede ser" que por ese motivo presente más caídas, por la "obsolescencia" y que "no hay recambios".

En este extremo, se pregunta también "por qué no hay redundancia", de modo que el sistema tenga un "duplicado" y cuando se caiga entre en funcionamiento el segundo.

En todo caso, Iglesias incide: "Después de lo de Angrois, Adif no debería permitir que ningún tren de alta velocidad circulase sin el sistema automático de frenado de supervisión continua ('ERTMS' o 'LZB')". "Y en este caso lo ha vuelto a permitir", concluye.