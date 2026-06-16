Andalucía conecta a 80 empresas del destino con agencias de la región para reforzar el turismo interno. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Turismo y Andalucía Exterior desarrolla durante esta semana una nueva edición de las jornadas profesionales 'Andalucía en Andalucía', acción que permitirá conectar a unas 80 empresas turísticas del destino con casi 470 agentes de viajes de la propia comunidad para "reforzar" el turismo interno.

Según ha informado la Junta de Andalucía en una nota, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior en funciones, Arturo Bernal, ha destacado que "el turismo de los propios andaluces en la región es una pieza esencial para Andalucía, tanto por su volumen como por su capacidad para sostener la actividad en distintos momentos del año". Además, ha subrayado el "determinante peso" que mantiene el mercado andaluz, ya que en el pasado año 2025 los hoteles de la comunidad recibieron más de 5,4 millones de viajeros procedentes de la región, visitantes que generaron más de 11,3 millones de pernoctaciones.

Asimismo, en lo que llevamos de año "se ha detectado una estimulación de la demanda", ya que hasta el mes de abril se alojaron en hoteles del destino 1,4 millones de viajeros andaluces, un 2,5% más que en el mismo periodo de 2025; mientras que las pernoctaciones ascendieron a 2,6 millones, lo que supone un incremento del 4,6%.

En este sentido, los encuentros, que cuentan con la participación de oferta de las ocho provincias, se llevarán a cabo en esta ocasión en Sevilla, Córdoba, Granada y Málaga y contribuirán a actualizar el conocimiento del destino entre los representantes de la demanda regional y a impulsar la comercialización en un mercado "especialmente fiel".

En contreto, la primera de las jornadas ha tenido lugar en la tarde de este pasado lunes en Sevilla, con la presencia de casi 140 agentes, mientras que este martes en Córdoba está prevista la asistencia de más de 90 profesionales. Asimismo, el miércoles en Granada se espera alrededor de un centenar y el cierre será en Málaga, el jueves 18 de junio, con unos 130 asistentes confirmados.

Igualmente, las agencias de viaje mayoristas y minoristas podrán conocer directamente las propuestas de empresarios andaluces e instituciones turísticas provinciales y locales, en talleres de trabajo que facilitarán la presentación de productos, el intercambio profesional y la generación de oportunidades de negocio.

Por último, la acción se encuadra entre las iniciativas puestas en marcha para impulsar la comercialización de la oferta turística regional y apoyar al tejido productivo andaluz, "favoreciendo el papel de la industria turística como motor económico de la comunidad".