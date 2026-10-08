Andalucía confía en captar 20.000 millones en inversiones industriales estratégicas hasta 2030

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, en comisión parlamentaria del 8 de octubre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, ha confiado este jueves en que en esta legislatura "se consolide la transformación industrial" de Andalucía con la movilización o captación de 20.000 millones de euros en inversiones industriales estratégicas hasta 2030. En su intervención en comisión parlamentaria, ha hecho alusión a los "proyectos que están convirtiendo a la comunidad en un polo industrial de referencia a nivel europeo", al tiempo que ha alertado sobre la "insuficiente dotación de infraestructuras eléctricas" que padece la región y que puede "comprometer las oportunidades de desarrollo económico".

En su comparecencia, Paradela ha destacado que ese ritmo de captación de capital industrial se complementará con otros retos que permitirán continuar con la reindustrialización de Andalucía sobre "bases sostenibles y tecnológicas". Entre ellos, ha puesto el acento en elevar el valor añadido bruto (VAB) industrial por encima de los 26.000 millones, superar los 10.000 millones en VAB de actividades de alta y media-alta tecnología e incrementar un 20% la productividad de la industria manufacturera y de servicios avanzados.

Para ello, el Ejecutivo autonómico impulsará, entre otros instrumentos, un fondo andaluz de reindustrialización, una ventanilla única industrial y un plan integral de atracción y dinamización de la actividad industrial 2028/2032. Esas medidas se sumarán, según ha explicado, a las que la Junta viene desplegando a través de un "consolidado" ecosistema de instrumentos económicos y de financiación por valor de 1.340 millones de euros y de un amplio catálogo de servicios de apoyo, asesoramiento, internacionalización, fomento de la I+D+I o de captación de proyectos de la Agencia TRADE.

Para Paradela, esa transformación industrial que se pretende consolidar en esta nueva legislatura es fruto de la combinación de las propias capacidades productivas de la región con la puesta en marcha de "una política realista" en este ámbito. En ese sentido, ha aclarado que dicha política ha sido concertada con los propios sectores y está basada en "una estrategia de estímulo del Gobierno andaluz que ha contribuido al cambio de rumbo industrial que vive la región y que ha logrado crear el entorno idóneo para favorecer la llegada de importantes proyectos". También se ha referido a otros aspectos que han contribuido a su desarrollo como la estabilidad institucional y financiera de la comunidad, las medidas de corte fiscal, la simplificación administrativa o la tramitación preferente de iniciativas estratégicas a través de la Unidad Aceleradora de Proyectos.

El consejero ha puesto de manifiesto que el acceso a una energía limpia, asequible y segura se ha convertido en un "factor decisivo para atraer iniciativas industriales". En este sentido, ha destacado que el 73% de la potencia eléctrica instalada en Andalucía al cierre del primer semestre de 2026 procede ya de fuentes renovables. Sin embargo, ha advertido de que el crecimiento industrial puede verse condicionado por el déficit de infraestructuras eléctricas.

"La densidad de la red de transporte de electricidad en Andalucía se sitúa actualmente un 40% por debajo de la media peninsular", ha aseverado. Por ello, ha remarcado que la Junta seguirá reclamando al Gobierno de España las infraestructuras necesarias para que la región pueda aprovechar "plenamente su potencial industrial, energético y tecnológico". El consejero ha explicado que el pasado 30 de septiembre mantuvo una reunión con el secretario de Estado de Energía para abordar la nueva planificación eléctrica y ha avanzado que ya se identifican avances respecto a la propuesta inicial, entre ellos la inclusión del eje de la comarca del Guadiato, en Córdoba. "La Junta realizará una valoración definitiva cuando disponga de toda la información sobre la resolución y las inversiones finalmente contempladas", ha apostillado.