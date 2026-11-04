Andalucía coordina el proyecto europeo Circe-JA para la transformación de la Atención Primaria

Archivo - Imagen de archivo. - COMUNIDAD DE MADRID - Archivo

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la participación del sistema sanitario de Andalucía en la acción conjunta europea sobre transferencia de buenas prácticas en Atención Primaria (Circe-JA). Esta iniciativa internacional, que forma parte del programa EU4Health puesto en marcha tras la pandemia del Covid, ha situado a la vanguardia sanitaria a Andalucía, elegida por designación del Ministerio de Sanidad para asumir la coordinación general de todo el proyecto a nivel europeo.

A través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Andalucía ha pilotado desde febrero de 2023 y durante 46 meses un exigente proceso de transferencia e implantación de innovación clínica. En total, han participado 46 instituciones de 14 estados miembros de la UE, implementando seis buenas prácticas en 40 territorios diferentes, caracterizados por una importante diversidad de estructuras y modelos sanitarios.

Entre las seis buenas prácticas que se seleccionaron para ser transferidas en el marco de esta acción conjunta, tres son españolas y una de ellas de Andalucía, la atención integrada a pacientes crónicos complejos mediante los planes de acción personalizados (PAPs), que se ha transferido con éxito en doce territorios de Estonia, Grecia, Italia, Polonia, Portugal y Eslovenia.

Además de la responsabilidad de la coordinación general, Andalucía ha liderado el paquete de trabajo dedicado a la transferencia e implementación de las buenas prácticas, uno de los componentes centrales de Circe-JA. Este liderazgo ha situado a Andalucía en una posición relevante dentro del proyecto, no solo como entidad coordinadora, sino como uno de los actores responsables de articular y coordinar el proceso mediante el que las innovaciones seleccionadas han sido trasladadas a diferentes contextos sanitarios europeos.

A nivel global, la iniciativa ha movilizado a más de mil profesionales europeos y ha involucrado activamente a 194 centros sanitarios y 17.237 participantes. Los resultados clínicos definitivos de los pilotos coordinados bajo el liderazgo andaluz avalan la eficiencia del sistema, registrando una reducción del 52,6% en las hospitalizaciones; un descenso del 36,8% en los episodios de urgencias médicas; un 60% de los pacientes con revisión farmacológica completada y una reducción del 2,5% en las prescripciones; además una percepción positiva del 81% por parte de los profesionales sanitarios implicados.

Además, desde Andalucía se han organizado diferentes sesiones de trabajo en foros y conferencias europeas, como el Diálogo Político de Circe-JA en el Comité Europeo de las Regiones (Bruselas), la sesión en el European Health Forum de Gastein (Austria) o las sesiones de trabajo en las diferentes conferencias de Salud Pública Europea (Lisboa, Helsinki), del Foro Europeo de Atención Primaria (Viena, Suttgart) o la Conferencia Internacional de Atención Integrada (Lisboa, Birmingham).

Como culminación a cuatro años de "intenso trabajo de cooperación interregional", Bilbao acogerá el 10 de noviembre de 2026 la conferencia final de Circe-JA bajo el título 'From Innovation to Implementation: Transferring Best Practices to Transform European Health Systems and Primary Care'.

El encuentro se celebrará como antesala de la conferencia de Salud Pública Europea (EPH Conference 2026) en el Palacio Euskalduna, donde se expondrán las conclusiones andaluzas ante una audiencia especializada de entre 3.000 y 4.000 autoridades de la Comisión Europea, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y redes sanitarias internacionales.

La conferencia final de Circe-JA ofrece una oportunidad particularmente relevante para Andalucía para presentar los resultados de la Acción Conjunta ante una audiencia europea especializada y trasladar las principales enseñanzas del proyecto al debate sobre las políticas sanitarias futuras.