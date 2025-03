Por Andalucía cree que el Gobierno debe presentar los PGE para su debate en el Congreso aun sin tener seguros los apoyos

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario del grupo Por Andalucía Juan Antonio Delgado ha considerado este miércoles que el Gobierno de Pedro Sánchez debería presentar el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año 2025, para su posterior debate en el Congreso de los Diputados, aunque no tenga asegurados previamente los apoyos necesarios para su aprobación en la Cámara baja.

Así lo ha manifestado el diputado de Por Andalucía en una rueda de prensa en el Parlamento autonómico, y a preguntas de los periodistas sobre lo que cree que debería hacer el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar respecto al proyecto de PGE para este año, que sigue sin ser aprobado por el Consejo de Ministros.

El representante de Por Andalucía, miembro además de Podemos, ha comentado al respecto que "somos partidarios de que en un Estado democrático de derecho, donde hay Constitución y unas normas, hay que respetar esas normas", y "entendemos que (el Presupuesto) tiene que entrar en el Congreso y tiene que haber debate" sobre el mismo.

Además, Juan Antonio Delgado ha indicado que, si el Gobierno argumenta que no lleva los Presupuestos a las Cortes "porque no hay apoyo" suficiente para su aprobación, "entonces no lleve ninguna ley porque tampoco tiene asegurados esos apoyos" y, "por esa regla de tres", que convoque "elecciones y que la gente vuelva a opinar otra vez".

"Es decir, nosotros somos partidarios de que esos Presupuestos se presenten, se debatan, y que lo que los representantes de la ciudadanía", que tienen asiento en el Congreso de los Diputados, hagan lo que "crean conveniente", ha abundado el diputado de Por Andalucía, que en esa línea ha reconocido que los Presupuestos "pueden salir o no, como ya ha pasado en otra ocasión, pero, en principio, deberían presentarse" en todo caso.

Además, ha indicado que, una vez que se presentaran, habría que ver si son "beneficiosos para Andalucía o no", que ya lo analizarían una vez que se presentaran, pero que en todo caso "tienen que presentar, por respeto al Estado de Derecho, a la democracia y a las normas que nos hemos puesto entre todos", ha zanjado Juan Antonio Delgado.

PROPUESTA DE QUITA DE DEUDA

Por otro lado, también a preguntas de los periodistas, el diputado de Por Andalucía se ha pronunciado sobre la reunión técnica y telemática que este miércoles tienen previsto mantener representantes del Ministerio y de la Consejería de Hacienda en relación a la propuesta de condonación de deuda que el Gobierno central ha trasladado a las comunidades autónomas de régimen común, y de la que Andalucía sería la más beneficiada en tanto que la administración de la que más deuda en términos absolutos asumiría el Estado.

Juan Antonio Delgado ha señalado que "es curioso" que, antes de esa propuesta, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "pedía 17.000 millones" de euros de quita de deuda, y ahora que desde el Ministerio de Hacienda "se le ofrecen 19.000 millones, dice que no".

Para el diputado de Por Andalucía, "lo que estamos viendo" en torno a este asunto es "claramente una traición a Andalucía" por parte del Gobierno de Juanma Moreno "por contentar" al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, de forma que "está pensando en la peor política y poniendo en riesgo a Andalucía", además de "traicionando" a la comunidad, según ha sostenido.

En esa línea, Juan Antonio Delgado ha aventurado que, "lo mismo que Feijóo le ha dicho a (Carlos) Mazón --presidente de la Generalitat Valenciana-- que acepte los Presupuestos" de dicha región pactados con Vox, "que es una auténtica vergüenza, también le ha dicho" a Moreno "que no acepte esa quita para Andalucía, aunque sea beneficioso para todos los andaluces", ha concluido el diputado de Podemos.