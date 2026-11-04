Por Andalucía ve en el Presupuesto de la Junta una "declaración de intenciones" con los "peores tintes" de PP y Vox

SEVILLA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha considerado este miércoles que el proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2027 que ha aprobado el Gobierno de la Junta es una "declaración de intenciones" que recoge los "peores tintes" de PP-A y Vox, los partidos que sustentan el Ejecutivo autonómico.

Así lo ha venido a trasladar la diputada de Por Andalucía Esperanza Gómez en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha señalado que en dicho Presupuesto "se ven a las claras" las "intenciones" del PP-A y Vox "desde el minuto uno".

Esperanza Gómez ha dedicado parte de su comparecencia a comentar el presupuesto que la Junta destina a universidades, y al respecto ha acusado al consejero del ramo, Jorge Paradela, de usar "cifras con trampas" para defender que está "aumentando en un diez por ciento la financiación de las universidades públicas", porque "lo comparan con el presupuesto inicial del proyecto de Presupuestos del año pasado, cuando durante todo el año hubo que ir haciendo transferencias corrientes a las universidades para pagar los gastos de personal, básicamente, porque las universidades públicas están absolutamente asfixiadas", ha abundado.

En esa línea, la diputada de Por Andalucía ha alertado de que "hay un déficit estructural que se arrastra, de 44 millones a día de hoy", así como ha llamado la atención acerca de que la Junta ha aprobado "una partida de 50 millones de euros para que las universidades que quieran reparar sus edificios o acometer infraestructuras necesarias pidan un préstamo" a la administración autonómica "con interés".

De esa manera, ha criticado que la Junta está actuando como "banco de las universidades públicas andaluzas", algo que ha enmarcado en la "apuesta" en la que el Gobierno andaluz lleva "ya ocho años por privatizar el sistema andaluz de conocimiento y por dejar a las universidades públicas andaluzas cada vez más endeudadas", según ha denunciado.

"Cuando tenemos un déficit estructural, y están en déficit ya siete de las nueve" universidades públicas andaluzas, "decir que si tienen que acometer una obra pidan un préstamo con interés, ya nos parece casi usurero", ha agregado la representante de Por Andalucía, que ha reconocido que "hay cierto aumento en la partida de universidades públicas", pero también que "se baja considerablemente el dinero dedicado a investigación y a innovación".

Para Esperanza Gómez, "es llamativo que una consejería que presume de que va a cambiar el modelo productivo andaluz, toda la partida presupuestaria que se incrementa vaya destinada a empresas, transferencias de capital, mientras que lo que tiene que ver con la innovación, con el talento y con la investigación se reduce considerablemente".

"Nos parece que queda muy claro cuál es el modelo del Partido Popular en lo que tiene que ver con la universidad, que es la privatización por la vía de los hechos", que pasa por "poner la alfombra roja a las privadas y ahogar financieramente a las públicas", ha continuado Esperanza Gómez.

De igual modo, la parlamentaria de Por Andalucía ha criticado el "recorte muy significativo" que se contempla en el proyecto de Presupuestos para "la ayuda que se daba a los sindicatos", y en ese punto ha aprovechado para reiterar el "llamamiento" a secundar la huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios para el 11 de noviembre que realizan desde el grupo parlamentario Por Andalucía.

La diputada ha considerado "necesario" secundar esa huelga porque "lo que nos estamos jugando en las próximas elecciones es el modelo de sociedad que queremos y del lado de quién estamos; si de los fondos buitres o de los ciudadanos que quieren simplemente tener un trabajo, una casa y un proyecto de vida decente llegando a fin de mes".

Dicho esto, ha opinado que "el hecho de que se recorte la partida destinada a los sindicatos es toda una declaración de intenciones en este sentido" por parte del Gobierno de PP-A y Vox, "poniéndose del lado de los que más tienen, dejando muy claro que se está al lado de los empresarios en una comunidad autónoma de trabajadores como es Andalucía", ha abundado.

De esta manera, Esperanza Gómez ha concluido que en el referido proyecto de Presupuestos se reflejan los "peores tintes que podíamos imaginar" de PP-A y Vox, y ha opinado que "en materia de cooperación internacional" o de "trato a personas menores inmigrantes, deja muchísimo que desear, y lo que demuestra es una catadura moral que no está a la altura del pueblo andaluz", ha sentenciado.