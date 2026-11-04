La Junta destaca que siete de cada diez incendios registrados este verano en la provincia de Cádiz quedaron en conatos

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, presidiendo el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de la Junta de Andalucía en Cádiz, Mercedes Colombo, ha presidido el Comité Asesor Provincial del Plan Infoca una vez concluida la campaña de alto riesgo por incendios forestales, donde se ha destacado que siete de cada diez incendios registrados en la provincia gaditana hayan quedado en conatos, representando más del 72% del total.

La campaña de Infoca en Cádiz ha finalizado con una superficie que asciende provisionalmente a 411,67 hectáreas quemadas, de las que 205,16 son de arbolado, 90,81 de matorral y 115,7 de pastizal, ha indicado la Junta en una nota.

Desde el inicio del periodo de alto riego por incendios, se han registrado 79 intervenciones de los operarios de Infoca en la provincia de Cádiz, que han actuado en 22 incendios y 57 conatos, siendo éstos los que afectan a una superficie menor de una hectárea.

En esta reunión, Colombo ha destacado la labor de las personas integradas en el operativo Infoca, subrayando ese "trabajo efectivo" y "la importancia de la detección temprana, la rapidez de actuación y la eficacia de los medios desplegados".

Además, ha hecho referencia a "una meteorología determinante" y a las condiciones "extremas" vividas en este periodo, con elevadas temperaturas tras un invierno marcado por la sucesión de borrascas que provocaron daños que han requerido actuaciones de emergencia en la provincia.

Estas lluvias intensas han favorecido la acumulación de combustible fino en los montes, seguida de un verano con escasas precipitaciones y olas de calor. Al respecto, se ha indicado que esto ha aumentado el riesgo previsto, aunque incidiendo en que "gracias a la respuesta de Infoca, en la provincia no hemos tenido situaciones de una virulencia tan marcada como en otras zonas", contando con menos hectáreas afectadas, por debajo incluso de la media provincial de la última década.

"Estamos cada vez ante un escenario más complejo, con incendios más virulentos, que avanzan con más rapidez y prolongan las emergencias, y tenemos que seguir reforzando la prevención, la anticipación y capacidad de respuesta, respetar las restricciones, concienciar a la ciudadanía, evitar conductas imprudentes y avisar rápidamente ante cualquier indicio de fuego", ha advertido Colombo.

INCIDENCIAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ

En la provincia se ha declarado la situación operativa uno en el incendio forestal de Grazalema acontecido en julio de este año y se han registrado otros de distinto calado en municipios como Barbate, San Roque, Tarifa o Sanlúcar de Barrameda.

Según se ha informado en este comité, el teléfono 112 ha atendido del 1 de junio al 8 de octubre un total de 2.249 llamadas por incendios agrícolas y forestales, gestionadas por el Centro de Coordinación de Emergencias 112 Andalucía, mientras que se han investigado cinco incendios de los que se han esclarecido cuatro de ellos. Además, hay 270 actas de denuncias registradas por conductas de riesgo relacionadas con incendios en zonas forestales.

En cuanto a infraestructuras y medios, la provincia cuenta con el Centro Operativo Provincial, los Centros de Defensa Forestal de Alcalá de los Gazules y Estrecho, además del de Algodonales --de próxima puesta en marcha--, un subcentro en Barbate y una base de apoyo estatal en La Almoraima.

A esto se suma el proyecto del subcentro de defensa forestal de Ubrique, que sigue la tramitación administrativa correspondiente.

El dispositivo Infoca cuenta con 139 emisoras y 116 portátiles de la Red Digital de Emergencias de Andalucía, además de helicópteros, 13 puntos de vigilancia, 309 de toma de agua, diez autobombas, una nodriza y 84 vehículos de transporte.

Mercedes Colombo ha incidido en el agradecimiento a los profesionales del dispositivo Infoca por "su trabajo y compromiso", y ha indicado que la prevención, la preparación y la coordinación son "esenciales para protegernos y actuar frente a posibles incendios forestales y emergencias".

También ha destacado el trabajo coordinado y la colaboración entre la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) y otros operativos de diversas administraciones, entre ellos, agentes medioambientales, bomberos urbanos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, servicios sanitarios, servicios de Protección Civil y otros voluntarios.

Por último, ha recordado que las reuniones de este comité asesor "nos conciencian de que el trabajo coordinado es fundamental para actuar en nuestra provincia y en Andalucía".