Por Andalucía critica que la Junta contrate 117 capellanes en hospitales "mientras las listas de espera crecen"

La parlamentaria electa de Por Andalucía, Rosa Rodríguez. - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria electa de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha criticado la firma de un convenio por parte de la Junta de Andalucía para incorporar 117 capellanes a los hospitales públicos autonómicos "mientras las listas de espera siguen creciendo".

"Mientras los centros de salud no tienen suficiente personal sanitario, el PP decide destinar recursos públicos a garantizar la presencia de sacerdotes en nuestros hospitales", ha señalado este jueves en un audio remitido por la coalición.

Rodríguez ha indicado que el convenio "permite acceder libremente a los centros, celebrar actos religiosos en sus instalaciones y utilizar espacios hospitalarios para su propio uso".

La parlamentaria electa ha calificado dicho convenio como "una prioridad equivocada y una utilización inapropiada de los recursos públicos".

"Lo que necesita la sanidad pública andaluza son médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, y técnicos y técnicas, no convenios con instituciones religiosas", ha aseverado.

Ante esta situación, Rodríguez ha pedido explicaciones a la Junta por el coste tiene este convenio para las arcas públicas y que "priorice de una vez la contratación del personal sanitario que nuestra sanidad pública necesita con urgencia".