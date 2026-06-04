Por Andalucía critica que la Junta contrate 117 capellanes en hospitales "mientras las listas de espera crecen"

La parlamentaria electa de Por Andalucía, Rosa Rodríguez.
La parlamentaria electa de Por Andalucía, Rosa Rodríguez. - POR ANDALUCÍA
Europa Press Andalucía
Publicado: jueves, 4 junio 2026 16:15
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SEVILLA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria electa de Por Andalucía, Rosa Rodríguez, ha criticado la firma de un convenio por parte de la Junta de Andalucía para incorporar 117 capellanes a los hospitales públicos autonómicos "mientras las listas de espera siguen creciendo".

"Mientras los centros de salud no tienen suficiente personal sanitario, el PP decide destinar recursos públicos a garantizar la presencia de sacerdotes en nuestros hospitales", ha señalado este jueves en un audio remitido por la coalición.

Rodríguez ha indicado que el convenio "permite acceder libremente a los centros, celebrar actos religiosos en sus instalaciones y utilizar espacios hospitalarios para su propio uso".

La parlamentaria electa ha calificado dicho convenio como "una prioridad equivocada y una utilización inapropiada de los recursos públicos".

"Lo que necesita la sanidad pública andaluza son médicos y médicas, enfermeras y enfermeros, y técnicos y técnicas, no convenios con instituciones religiosas", ha aseverado.

Ante esta situación, Rodríguez ha pedido explicaciones a la Junta por el coste tiene este convenio para las arcas públicas y que "priorice de una vez la contratación del personal sanitario que nuestra sanidad pública necesita con urgencia".

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