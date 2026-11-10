Por Andalucía critica que el Parlamento vote la reforma para "amordazar" la Cámara de Cuentas "en plena huelga"

Por Andalucía registra su enmienda de totalidad a los Presupuestos 2027 por "lesivos" y generar "dolor" a los andaluces - POR ANDALUCÍA

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía y portavoz del Grupo Parlamentario en la Comisión de Hacienda, Rafael Sánchez Rufo, ha criticado que PP y Vox vayan a someter a votación, y previsiblemente aprobar, la reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas en el Pleno del Parlamento de este miércoles, coincidiendo con la huelga general. Los diputados de la coalición han anunciado que no acudirán al Pleno en señal de apoyo a la huelga.

El texto tiene como objetivo eliminar el requisito de que "todos los grupos parlamentarios", con excepción del grupo mixto, tengan "derecho, como mínimo", a contar con un consejero en el órgano fiscalizador.

En una nota remitida por la coalición, Rufo ha señalado que dicha iniciativa pretende "amordazar" un órgano que "está poniendo de manifiesto irregularidades y deficiencias" en la gestión del Gobierno andaluz.

El diputado ha asegurado que esta reforma "pretende impedir que los grupos parlamentarios minoritarios puedan proponer representantes en este órgano fiscalizador". Asimismo, ha criticado que "aprovechen precisamente una jornada en la que los andaluces reivindican la defensa de los servicios públicos y de la vivienda como un derecho para impulsar una reforma que, a su juicio, debilita los mecanismos de control democrático de la Administración autonómica".

En esta línea, ha recordado que el acuerdo por el que todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento pueden proponer un consejero para la Cámara de Cuentas "nació del consenso entre los grupos parlamentarios y está recogido en la propia normativa que regula su funcionamiento".

Según ha explicado el diputado, el cambio "permitiría que el Partido Popular y Vox, haciendo uso de su mayoría de tres quintos en el Pleno, pudieran controlar todos los nombramientos, dejando fuera a las formaciones minoritarias".

Rufo ha puesto en valor la relevancia de la Cámara de Cuentas como órgano encargado de ejercer el control externo y fiscalizar el gasto público de la Junta de Andalucía. En este sentido, ha recordado que sus últimos informes han señalado cuestiones "especialmente preocupantes" sobre la gestión del Ejecutivo autonómico.

Entre ellas, ha destacado las advertencias sobre las consecuencias de eliminar el control previo del gasto público, los problemas detectados en la contratación menor de la Administración andaluza y las deficiencias en la ejecución de las infraestructuras hidráulicas.

Asimismo, Sánchez Rufo ha señalado que la Cámara de Cuentas "ha puesto de manifiesto que determinadas obras declaradas de emergencia mediante los decretos de sequía de 2024 no llegaron a ejecutarse, pese a haber sido tramitadas con carácter urgente".

Para el parlamentario, estas advertencias "explican el interés del PP y Vox por modificar el sistema de elección de los consejeros y reducir la pluralidad de un órgano cuya función es precisamente fiscalizar la actuación del Gobierno andaluz". "Esto lo hacen porque quieren que cuanto menos se sepa de lo que hacen con el dinero público, mejor", ha aseverado Sánchez Rufo.

Frente a esta iniciativa, Por Andalucía ha defendido la necesidad de preservar una Cámara de Cuentas "independiente, plural y con capacidad real para fiscalizar la gestión de los recursos públicos". "Vamos a seguir defendiendo una Cámara de Cuentas que ejerza desde la independencia la fiscalización del gasto público en Andalucía", ha concluido.