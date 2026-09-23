Por Andalucía cuestiona la actuación policial en la agresión a diputada de Ceuta y señala a PP y Vox por "crear miedo"

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Por Andalucía, Rafael Sánchez Rufo, ha pedido explicaciones al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la actuación policial en la agresión sufrida este domingo por la diputada de la Asamblea de Ceuta, Julia Alejandra Ferreras. Asimismo, ha extendido las críticas al ejecutivo central por su posición con respecto a Marruecos.

"Mientras una turba intenta linchar a tres personas, a tres ciudadanos que están dentro de un coche en Ceuta, la policía no actúa", ha señalado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Sánchez Rufo ha vuelto a criticar la gestión del Gobierno central con respecto a las relaciones con Marruecos. "Ha habido un error grave del Gobierno central y del PSOE de no poner negro sobre blanco lo que es una evidencia y es la complicidad de Marruecos en este problema y, por tanto, la idea clara de que esto no hubiera sido posible sin el consentimiento del Gobierno de Marruecos", ha señalado.

"En este momento hay que garantizar que si hay una amenaza de otra entrada masiva, pues esté controlado por las fuerzas y cuerpos de seguridad tanto de España como de Marruecos", ha afirmado.

Asimismo, Sánchez Rufo ha advertido al PP y Vox por "inculcar miedo y odio" con la situación de Ceuta. "El PP va a lamentar mucho cuando este monstruo se le vaya de las manos, porque ese monstruo es el de inocular el miedo y el odio en la gente como paso previo al ejercicio de violencia contra todo aquel que discrepa. El Partido Popular y Vox han llegado a la conclusión de que contra peor le vaya a Ceuta, contra peor le vaya a la gente de Ceuta, mejor les va a ellos", ha aseverado.

En esta línea, el parlamentario de Por Andalucía ha señalado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por "ser un peón más en esta estrategia de la derecha y de la ultraderecha para acabar con el Gobierno del Estado".

"Lo que nos está intentando imponer el Partido Popular y Vox aquí en Andalucía son ejercicios de hipocresía. Mucho apoyo a Ceuta pero ni una sola medida de apoyo y de ayuda a la gente de Ceuta, ni un solo menor acogido en Andalucía para aliviar la tensión que hay en Ceuta, ni un solo ofrecimiento de una medida de colaboración efectiva para que en Ceuta el problema vaya arreglándose", ha remarcado.