Por Andalucía da por hecho que habrá "pacto" entre PP-A y Vox y critica la "opacidad" en su negociación

El portavoz del grupo Por Andalucía, Antonio Maíllo, en el Parlamento andaluz. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha trasladado este miércoles al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, la crítica de su grupo parlamentario a la "opacidad" con la que, en su opinión, están negociando PP-A y Vox para el pacto que "están pergeñando" de cara a posibilitar una nueva investidura del presidente de la Junta en funciones, Juanma Moreno (PP-A), tras las elecciones del 17 de mayo, en las que el PP-A se quedó a dos escaños de la mayoría absoluta.

Antonio Maíllo ha sido el último de los portavoces que ha participado en la preceptiva ronda de consultas que ha llevado a cabo el presidente del Parlamento entre este martes y este miércoles con carácter previo a proponer a un candidato a la investidura, que el representante de Por Andalucía ha dado por hecho que será Juanma Moreno.

Así lo ha trasladado el también coordinador federal de Izquierda Unida (IU) en una atención a medios en el Parlamento tras dicha reunión con Aguirre en la que Maíllo ha confirmado al presidente de la Cámara que su grupo no va a apoyar una investidura de Moreno, "del PP, ni de la derecha y la extrema derecha, como es la que se avecina".

Maíllo ha criticado en dicha reunión que la "negociación" entre PP y Vox se está llevando a cabo "con toda opacidad", y con "una especie de gen vergonzante que tiene Moreno Bonilla de pactar con Vox", desde la premisa de que el líder 'popular' "sabe que va a pactar con Vox, que va a tener que pactar" con dicha formación, porque "no hay dos sin tres, y después de Aragón y Castilla y León viene Andalucía", ha abundado.

Ha explicado que ha transmitido al presidente del Parlamento en su reunión la "preocupación" de su grupo por la "opacidad y falta de transparencia" con la que PP y Vox "llevan unas negociaciones que tienen que ser transparentes a la sociedad andaluza, para saber qué es lo que van a hacer con Andalucía".

"Esa opacidad anuncia malas noticias", porque deja ver que "las medidas que pueden hacer" desde el Gobierno que conformen PP y Vox "saben que no van a gustar", ha avisado Antonio Maíllo, quien ha explicado además que ha pedido a Jesús Aguirre que "ejerza como presidente del Parlamento", que "no sea una terminal de nadie" y "ejerza la soberanía del órgano que precisamente emana de la voluntad popular de los andaluces", de forma que "garantice un funcionamiento democrático del mismo y de todos los grupos parlamentarios, de todos los diputados" que conforman la Cámara.

PP Y VOX SON "INDISTINGUIBLES"

El portavoz de Por Andalucía ha sostenido además que el PP y Vox son ya "indistinguibles", y Moreno, "lejos de asumir una dignidad como presidente de Andalucía, de la comunidad más poblada de España, sigue las instrucciones de su partido", del presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "de su estrategia de alianzas electorales y políticas y de gobierno con la extrema derecha", ha agregado.

El dirigente de IU ha considerado que PP y Vox "empiezan a ser indistinguibles porque defienden lo mismo y se han arrimado a un mismo marco contra la inmigración, de acoso y derribo al Gobierno, de posiciones políticas profundamente autoritarias que atraviesan no solo Andalucía, sino el resto de España y gran parte de Europa", ha advertido.

"PERFECTAMENTE" PODRÍA HABER DEBATE DE INVESTIDURA LA PRÓXIMA SEMANA

Dicho esto, Maíllo ha avanzado la pretensión del grupo parlamentario Por Andalucía de desarrollar "una acción de oposición" al "Gobierno que se anuncia de PP y Vox, de recortes, de giro autoritario y reaccionario y de finalización del teatro" que, según ha opinado, ha mantenido Juanma Moreno estos años "construyendo la imagen del moderado", cuando el presidente 'popular', a juicio del portavoz de Por Andalucía, "dejó ya hace mucho tiempo de ser moderado, y ahora lo va a simbolizar con el pacto" al que "tarde o temprano va a llegar con Vox".

Tras señalar que no sabe si Vox entrará a formar parte de un gobierno de coalición con el PP-A, pero que le "importan más las políticas" que se vayan a "pactar" entre ambas formaciones, el portavoz de Por Andalucía ha indicado que la "intención" del presidente del Parlamento es que el debate de investidura sea "cuanto antes". "No me ha dicho qué fecha, pero perfectamente pudiera ser la semana que viene", ha añadido Maíllo en esa línea.