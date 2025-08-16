Andalucía destaca la importancia de separación de residuos en hogares y desmiente que "todo se junta" en las plantas

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Catalina García, durante la entrevista concedida a Europa Press. A 29 de julio de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, ha subrayado que la recogida separada de residuos en los hogares es "importantísima y crucial" para cumplir los objetivos de reciclaje y reutilización, y ha desmentido "rotundamente" el bulo de que, al llegar a las plantas, "todo se junta". "Eso no es verdad, es mentira rotunda", ha afirmado.

García, en una entrevista concedida a Europa Press, ha insistido en que la correcta separación de residuos en cada vivienda de Andalucía es fundamental, ya que a su parecer "es imposible que se haga en otro sitio, se hace en cada una de las viviendas de Andalucía".

Por ello, ha anunciado nuevas campañas informativas "muy importantes para que la gente entienda que esa recogida separada es fundamental para que la materia que llega a vertederos sea de calidad y se pueda conseguir un producto reutilizable".

La consejera ha contextualizado estas actuaciones en el marco de la normativa europea y española, que en 2035 exigirá que el 55% de los residuos que lleguen a las plantas estén preparados para ser reciclados o reutilizados, y sólo un 10% termine en vertederos. "Por mucho dinero que invertamos, por mucho esfuerzo que hagan los ayuntamientos, las plantas o las mancomunidades, necesitamos el compromiso del ciudadano", ha advertido.

PROYECTO LIFE

Por otro lado, García ha sostenido que la intención de Andalucía de liderar el nuevo proyecto europeo LIFE de Economía Circular constituye "una de las principales apuestas" de la Junta de Andalucía para acelerar la transición hacia un modelo productivo "más sostenible y alineado con las directrices de la Unión Europea".

Esta iniciativa, que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente impulsa como candidata a fondos europeos del programa LIFE, tiene como objetivo prioritario facilitar la adaptación de municipios y empresas a la nueva economía circular, fomentando el máximo aprovechamiento de los recursos, la reducción del volumen de residuos y la generación de empleo verde, especialmente en el ámbito rural.

Según recordaba la propia consejera, Andalucía se convirtió en 2023 en la primera comunidad autónoma en aprobar una Ley de Economía Circular, anticipándose a la normativa estatal y europea y estableciendo ambiciosos objetivos en materia de prevención, reutilización y reciclaje de residuos.

El nuevo proyecto abordará los retos de circularidad desde una perspectiva aplicada, poniendo el foco en la gobernanza multinivel y en la implicación ciudadana, como elementos clave para que la economía circular llegue al día a día de la gente.