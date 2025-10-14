Andalucía disfrutará esta semana de temperaturas estables con posibles chubascos en las provincias orientales

Archivo - Personas, a 28 de abril de 2023 en Córdoba (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía disfrutará una semana más de temperaturas suaves, a excepción del jueves y del viernes, días en los que podría dar lugar a chubascos en la parte oriental de Andalucía.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que las temperaturas "no van a experimentar grandes cambios, tanto las nocturnas como las diurnas".

No obstante, si se presentará "un poco de inestabilidad por presencia de aire frío en las capas medias de la troposfera", lo que provocará que se presente "algún chubasco con tormenta" en la zona oriental de Andalucía --Almería, Granada, Jaén y Málaga--, "tanto el jueves como el viernes".

El delegado ha declarado que, a excepción de las provincias de Almería y Granada, el tiempo dejará una atmósfera estable, con cielos despejados y poco nubosos, así como una temperatura "uno o dos grados superior a la semana pasada".