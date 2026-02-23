Andalucía disfrutará de temperaturas por encima de la media en una semana marcada por la ausencia de lluvias

Archivo - Imagen de archivo de turistas con ropa veraniega debido a temperaturas suaves en la Plaza de España hispalense. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Andalucía disfrutará esta semana de temperaturas suaves, pero tres o cuatro grados por encima de media para este época del año de forma generalizada en toda la comunidad, con la única posibilidad de que se produzcan cielos nubosos y alguna precipitación muy leve en la jornada del miércoles, concretamente en la "parte occidental de la sierra".

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que "no se descarta que pudiera caer alguna lluvia muy escasa, ocasional y dispersa el miércoles, pero parece poco probable", aunque ha matizado que es más segura la posibilidad de que en el citado día se note más nubosidad respecto al resto de la semana.

En cuanto a las temperaturas diurnas, el meteorólogo ha indicado que se producirán pocos cambios respecto a la semana pasada, con una máxima en torno a los 22 y 24 grados en el Valle del Guadalquivir, guarismos superiores a lo habitual, puesto que "la media en esta época se sitúa en torno a las 19 y 20 grados".

En esta línea, Del Pino ha agregado que las temperaturas nocturnas van a situarse en torno a los nueve y diez grados, un pronóstico también superior a lo habitual, ya que "lo normal en esta época del año es que se sitúen entre los seis y siete".

Por su parte, el delegado territorial de la Aemet ha considerado que soplarán "vientos flojos de dirección variable", y ha estimado que no se decretará ningún aviso por este fenómeno. No obstante, ha advertido de la posibilidad de que soplen vientos de levante "moderados, con algún intervalo fuerte" en el litoral malagueño.

En general, la ausencia de precipitaciones y fuertes vientos y la presencia de temperaturas suaves ligeramente por encima de la media persistirán durante el fin de semana, con posibilidad de que el domingo puedan presentarse "algunas nubes", pero sin riesgo de lluvias.