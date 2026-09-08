Andalucía espera que el Congreso rechace la nueva financiación y avisa que contempla dar "batalla judicial y social"

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, durante la rueda de prensa. A 08 de septiembre de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). Rueda de prensa tras el Consejo de Gob - María José López - Europa Press

SEVILLA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España (PP-A), ha avisado este martes de que desde el Gobierno andaluz darán "todas las batallas" contra el nuevo modelo de financiación autonómica diseñado por el Ministerio de Hacienda, lo que incluiría una batalla "judicial y social", y en todo caso ha expresado su deseo de que el sistema se rechace en el Congreso de los Diputados cuando llegue como proyecto de ley.

Son mensajes que ha trasladado la también portavoz del Ejecutivo andaluz en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y al hilo de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) que el pasado viernes aprobó dicho modelo de financiación con los únicos apoyos de Cataluña y Canarias y el rechazo por parte de las demás comunidades autónomas de régimen común.

A preguntas de los periodistas, la consejera ha señalado que la Junta está dando ahora "la batalla política" contra dicho modelo, pero también está "estudiando la judicial o la jurídica y, por supuesto, la social, para explicarle a los andaluces el maltrato que, una vez más, volvemos a recibir de este Gobierno" central con dicho sistema.

En esa línea, ha aseverado que los andaluces no se creen "más que nadie", pero tampoco son "menos que nadie", y "no tienen por qué" recibir "una financiación por debajo de la media", traducida en "244 euros menos" por ciudadano en comparación con uno de Cataluña.

Carolina España ha incidido además en criticar que el modelo contemple el principio de "ordinalidad" frente al que el PSOE-A estaba "absolutamente en contra", porque supone "dar más recursos a las comunidades más ricas", y que es "una exigencia del independentismo, otra cesión más", según ha criticado.

Además, la titular andaluza de Hacienda ha censurado que "se han creado una serie de fondos" asociados al nuevo sistema de financiación, "como el Fondo IVA de las Pymes o el Fondo Climático", de los que "la mayor parte va destinado a Cataluña, porque, de alguna forma, había que incrementar la financiación" para dicha comunidad "por encima de esa media o del criterio de población por habitante ajustado", ha criticado la consejera.

A preguntas de los periodistas sobre si espera que el proyecto de ley que recoja este nuevo modelo de financiación se apruebe en el Congreso, la consejera portavoz ha dicho que espera que no, y ha destacado que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez "ya prácticamente no puede sacar nada adelante" y es "un 'Gobierno zombi'".

No obstante, ha apostillado que desde el mismo Gobierno "han acostumbrado" a la ciudadanía a que se pueda "ver cualquier cosa", y ha aventurado en esa línea que son "capaces de darle a Junts per Catalunya la cesión", como dicho partido reclama, del 100 por cien de la recaudación del IRPF, cuando "todas las comunidades autónomas de régimen común" gestionan actualmente "el 50%".

"En cualquier caso, nosotros esperemos que no se consume este ataque y este castigo a Andalucía", ha aseverado la consejera portavoz, quien ha insistido en criticar que este modelo "no se ha hablado ni se ha negociado con ninguna de las comunidades autónomas", sino que "tan sólo ha sido diseñado por el independentismo catalán, por (Oriol) Junqueras y Esquerra Republicana de Cataluña (ERC)".

MENSAJE A LOS DIPUTADOS ANDALUCES DEL PSOE

Carolina España ha valorado que también las comunidades de Asturias y de Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, votaron en contra de este sistema en el CPFF, y al hilo ha realizado un llamamiento a los diputados andaluces del PSOE para que "tomen nota de sus compañeros" en dichas autonomías que "se han plantado" contra este modelo que "al final agrava las desigualdades, consolida los privilegios al independentismo y mantiene los agravios a Andalucía y al resto de comunidades", ha abundado.

La consejera ha considerado que los diputados del PSOE-A deben hacerse la pregunta de "qué quieren ser, socialistas o 'sanchistas'". "Ellos sabrán, y ellos también tendrán que dar la cara ante los andaluces y explicarles por qué Andalucía recibe menos financiación, por ejemplo, que Cataluña", ha añadido.

La titular andaluza de Hacienda ha concluido remarcando que la Junta ha pedido al Gobierno de España que "paralice esta reforma porque es injusta, porque rompe por completo el principio de igualdad entre los españoles, es insolidaria, es un pago político, una cesión más al independentismo" y supone "saquear, esquilmar a España", según ha sentenciado la portavoz de la Junta.