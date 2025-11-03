Andalucía espera lluvias "puntualmente intensas" este miércoles en Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz

Imagen de archivo de calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales que en la jornada del, 29 de octubre, se ha vivido en Sevilla.
Imagen de archivo de calles anegadas de agua tras las lluvias torrenciales que en la jornada del, 29 de octubre, se ha vivido en Sevilla. - María José López - Europa Press
Europa Press Andalucía
Publicado: lunes, 3 noviembre 2025 14:35

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía espera precipitaciones en "casi toda la región" durante los próximos miércoles y jueves, con especial incidencia en las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Cádiz, donde la previsión advierte de que serán "puntualmente intensas en la jornada del miércoles". Hace tan sólo cuatro días el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, afeaba a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) que no activaran el aviso rojo ante las lluvias que provocaron numerosas incidencias en la capital.

En declaraciones a Europa Press, el delegado territorial de la Aemet en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha señalado que estas precipitaciones "vendrán acompañadas de vientos y tormentas" durante el miércoles 5 de noviembre. En la parte occidental también se sucederán tormentas en la misma jornada, aunque se espera que sean "menos intensas". En concreto, Del Pino ha apuntado que entre el jueves y el viernes se presentará "otra borrasca, más débil y menos activa".

Por otra parte, las temperaturas diurnas mínimas experimentarán un descenso el jueves 6 de noviembre "de unos cinco o seis grados en general". La Aemet ha precisado que la bajada será "más intensa en torno al Valle del Guadalquivir y menos apreciable en la costa malagueña". Asimismo, Del Pino ha concretado que las temperaturas nocturnas también bajarán "unos seis grados" entre el jueves y el viernes y se mantendrán "con pocos cambios" hasta el final de la semana.

Este descenso de las temperaturas y estas precipitaciones vendrán este miércoles acompañadas de "rachas de vientos fuertes" en la parte occidental de Andalucía y "moderadamente fuertes" en el Atlántico y en el Estrecho". Además, el delegado ha precisado que estos vientos "comenzarán a disminuir notablemente" en el fin de semana.

