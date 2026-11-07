Por Andalucía exige mejorar conexiones ferroviarias para garantizar la igualdad de oportunidades con otros territorios

El diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, en la manifestación convocada por las plataformas en defensa del ferrocarril del centro de la Mancha y en Linares-Baeza y provincia de Jaén. - POR ANDALUCÍA

JAÉN 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Por Andalucía, Ernesto Alba, ha exigido al Gobierno y a la Junta una mejora de las conexiones ferroviarias con Jaén en el interior de la provincia y con otras ciudades cercanas como Almería o Granada y con Madrid con el objetivo de "garantizar la igualdad de oportunidades con otros territorios". "Vivir en Jaén, vivir en Granada, vivir en Almería, no puede significar tener menos oportunidades que el que vive en Madrid o el que vive en otro territorio", ha defendido Alba.

En declaraciones a los medios minutos antes de comenzar la manifestación convocada por las plataformas en defensa del ferrocarril del centro de la Mancha y en Linares-Baeza y provincia de Jaén, el parlamentario de Por Andalucía ha defendido el desarrollo de las conexiones ferroviarias como una oportunidad para "generar empleo" y mejorar "el arraigo de la población al territorio", según ha precisado la formación en una nota.

Al hilo, el parlamentario de Por Andalucía ha señalado que la defensa de un medio de transporte como el tren es "defender el derecho a la igualdad y que la gente pueda quedarse en el propio territorio en el que vive". Así, ha asegurado que este medio de transporte "es capaz de proteger el medio ambiente". "Donde no llega el tren, no llegan las oportunidades", ha sentenciado el diputado de Por Andalucía quien ha recalcado la importancia "estratégica" de Jaén para el conjunto de la comunidad autónoma.

"La gente de Jaén no se puede sentir gente de segunda frente a otros territorios", ha criticado Alba. En este sentido, al Gobierno central le ha reclamado la necesidad de nacionalizar el ferrocarril ya que "los problemas del ferrocarril vienen dados por la liberalización del sector y las malas condiciones también que se le han dado a los trabajadores".

Con respecto a la Junta, el diputado de Por Andalucía ha exigido al presidente autonómico, Juanma Moreno, que "no se puede ir de rosita de esta situación porque entienda que las competencias son de Madrid", puesto que "el Estatuto de Autonomía lo blinda para asumir las competencias en materia de ferrocarriles y hacer también inversiones en Andalucía".

"Al Gobierno central más Estado y al Gobierno andaluz que ejecute el Estatuto para que se fortalezcan también las líneas de cercanía y se vertebre el territorio en toda Andalucía. Andalucía no es una tierra de segunda y tiene que estar conectada al resto del país", ha concluido Alba.