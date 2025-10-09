SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Por Andalucía en el Parlamento, Inmaculada Nieto, ha exigido este jueves al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que diga "la verdad" sobre los cribados del cáncer de mama. Una realidad, le ha dicho, que "le ha reventado en la cara". "Usted tiene los datos y, si no los tiene, el que debía haber cogido la puerta es usted". Por su parte, Moreno ha reclamado "rigor y no soflamas ideológicas" a la hora de hablar sobre el sistema público de salud. "Saben que no es real --en alusión a las críticas de privatización-- y me indigna. ¡Ya está bien, por Dios!".

En su turno de preguntas al presidente, Inmaculada Nieto le ha afeado a Moreno su calificación de "error puntual" sobre lo sucedido con las pruebas diagnósticas complementarias del cribado de cáncer de mama. "No es un error puntual; es un horror general". "No es un error. Hay mujeres que faltan de sus casas; mujeres que han tenido un proceso de curación más doloroso y mucho más largo porque no fueron avisadas a tiempo de que sus pruebas no eran concluyentes", le ha detallado.

En su intervención, Por Andalucía le ha reprochado igualmente al presidente que éste achacara las no comunicaciones de esas pruebas no concluyentes al protocolo de actuación que, según defiende la Junta, aconsejaba no generar "ansiedad" a las afectadas. "Le traduzco lo de no generar la ansiedad: para no pagar las pruebas complementarias de miles de mujeres que finalmente no tienen la lesión. Ésa es la traducción; que el ruido de la máquina registradora de las empresas sanitarias no le deja oír la realidad, que le ha reventado en la cara".

Abundando en esta idea, Inmaculada Nieto ha reclamado a Moreno que se dedique "a las cosas que se debería dedicar y no a hacerse pruebas del disfraz de Baltasar o a escribir libros", al tiempo que ha exigido que se publiquen las listas de espera de pruebas diagnósticas. "Si no lo sabía, no alcanzo a entender un grado de negligencia tal; si usted no lo sabía, ¿dónde está sacando pecho y atacando a los demás y poniendo en duda lo que por años se le ha dicho y era una evidencia?", ha concluido.

El presidente Juanma Moreno ha acusado a Por Andalucía de "faltar a la verdad", ya que la "confluencia de oposición", como se ha referido a Por Andalucía, Adelante Andalucía y PSOE, sostiene que los retrasos en el cribado del cáncer de mama obedecen a un modelo de privatización de la sanidad pública. "No hay privatización. Dedicamos un 50% a sanidad pública que cuando llegamos", ha subrayado Moreno.

"Traigan respuestas reales y no desde una oposición disparatada para erosionar al sistema sanitario público, que no lo vamos a consentir", ha concluido el presidente andaluz. "Este grave problema lo vamos a solucionar. Estamos empeñados en solucionarlo y en poner un sistema más garantista en los cribados de cáncer", ha sentenciado.