Andalucía se fija para la legislatura la atención a la diversidad y hacer de la bajada de la natalidad "una oportunidad"

La consejera de Educación, María del Carmen Castillo, en la comisión parlamentaria del 23 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / PARLAMENTO DE ANDALUCIA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha situado la atención a la diversidad --"esta será la legislatura de la diversidad"--, la mejora de los rendimientos académicos y la consolidación de la Formación Profesional (FP) como los pilares estratégicos de la presente legislatura en Andalucía. Durante la comparecencia en comisión parlamentaria, la titular de Educación, María del Carmen Castillo, ha defendido la educación pública no sólo como un derecho fundamental, sino como la principal inversión socioeconómica para el futuro.

En su intervención, Castillo ha reafirmado el compromiso del Gobierno andaluz para convertir la actual legislatura en la de la atención a la diversidad para garantizar la mejor educación para todos. Sustentada en la Estrategia Integral ya iniciada, se concibe la diversidad de manera global, abarcando no sólo las necesidades educativas especiales o situaciones de vulnerabilidad, sino también las altas capacidades.

Con ello, ha asegurado la consejera, "se busca implicar a toda la comunidad educativa para potenciar el talento, asegurar la igualdad de oportunidades e impulsar la excelencia académica". Asimismo, Castillo ha destacado "que ante el incremento del 43% registrado desde 2018 en el alumnado con Necesidades Educativas Especiales (NEE), el presupuesto destinado a esta área se ha elevado un 87%, convirtiéndose en el programa de Educación con mayor crecimiento".

La inversión por alumno con NEE alcanza los 7.500 euros, casi 2.000 euros más que hace ocho años. Asimismo, la plantilla de profesionales especializados se ha reforzado con 5.000 nuevos efectivos (930 incorporados para el presente curso), alcanzando cerca de 15.000 especialistas entre Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje, Orientadores y Personal Técnico en Integración Social (PTIS).

Este último colectivo ha experimentado un crecimiento del 65,5% desde 2018 hasta superar los 3.900 profesionales. Además, gracias al acuerdo con las organizaciones sindicales se ha incrementado el cupo de especialistas al contabilizar doble el alumnado NEE. La consejera ha abordado los resultados del último Informe PISA 2025, señalando que la mejora del rendimiento académico del alumnado requiere ir más allá del incremento de recursos económicos, humanos y materiales.

"No todo lo que podemos mejorar exige expresamente más dinero o más personal; los recursos solo favorecen el aprendizaje si se acompañan de una organización eficaz y prácticas pedagógicas de calidad", ha subrayado Castillo, quien ha avanzado que "en Andalucía estamos analizando qué están haciendo los países con éxito para aprender de ellos, como Inglaterra, Japón o Estonia", ha aseverado la titular de Educación, quien ha añadido: "Tenemos una hoja de ruta con medidas en dos líneas: una para mejorar el rendimiento y otra para la mejora de la evaluación, para tener un mejor diagnóstico".

A pesar de los retos en el nivel competencial, ha puesto en valor los "avances" logrados desde 2018 gracias al incremento del 47% en el presupuesto y la incorporación de 7.800 nuevos profesores. Entre estos logros destacan la reducción de siete puntos en la tasa de abandono escolar temprano --que se sitúa por primera vez por debajo del 15%--, el mínimo histórico en la tasa de jóvenes que ni estudian ni trabajan (14,5%), la subida de cinco puntos en la titulación de Educación Secundaria Obligatoria (88,9%, por encima de la media nacional) y el incremento del 50% en el alumnado de Formación Profesional.

Igualmente, la consejera ha asegurado que, para mejorar los resultados académicos, es necesario revisar los currículos y sistemas de evaluación, apostar por una formación continua de los docentes orientada a la especialización ante la nueva realidad de la diversidad, garantizar una financiación adecuada para las comunidades autónomas y reforzar la autonomía de los centros.

Todo ello no sólo para que diseñen parte del currículo, organicen horarios o elijan al equipo directivo, sino porque, según ha subrayado, "los recursos son más eficientes cuando deciden a qué se destinan quienes mejor conocen sus necesidades". Otro de los retos de la Consejería en esta legislatura es el bienestar emocional de alumnos y profesores.

En este sentido, la consejera ha señalado que, para lograr ese bienestar, la convivencia y la prevención del acoso escolar son elementos fundamentales, aunque no se trata de "un problema exclusivo del aula". En su intervención ha recordado que la Junta ya ha implementado medidas clave consensuadas tras el I Congreso Nacional para la Convivencia en la Era Digital, como aplicar la medida disciplinaria de cambio de centro al agresor.

Además, Andalucía fue una de las primeras comunidades en limitar el uso del móvil en el aula, "aunque necesitamos apoyo familiar para controlar también su uso en el tiempo de ocio". En relación con el profesorado, el Gobierno andaluz ha reforzado su protección mediante el reconocimiento de la condición de autoridad pública y Unidades de Apoyo ante un conflicto, asistencia jurídica y psicológica para los docentes afectados.

Por último, la consejera ha situado la Formación Profesional como la herramienta estratégica clave para afianzar la educación como un "ascensor social real". Ha destacado el cambio de paradigma radical que ha experimentado la FP en la comunidad, dejando de ser una opción secundaria para convertirse en la primera elección de miles de estudiantes o de profesionales que buscan reciclarse.

Para dar respuesta a este auge en la demanda, la Junta ha incrementado la oferta en 78.000 plazas desde 2018 hasta superar las 198.000, de las cuales 30.000 se han creado en el presente curso 2026/2027 junto con la incorporación de 1.216 nuevos profesores. Además, Castillo ha resaltado que Andalucía cuenta con un modelo de FP "de alta cualificación y competitividad, moderno y conectado con el tejido productivo andaluz". La oferta pública de FP en Andalucía cuenta con 3.832 ciclos formativos, cursos de especialización y de acceso, abarcando 197 titulaciones diferentes (el 87% del catálogo nacional). La titular de Educación ha remarcado que el 80% del alumnado de FP en la región estudia en la red pública, desmintiendo "el mantra de la privatización".

"¡QUE SE VAYAN LOS CHINOS A CHINA A APRENDER CHINO Y VIVA ESPAÑA!"

Desde la oposición, Por Andalucía ha reclamado que la bajada de la natalidad sirva para "fortalecer" la red pública frente a la concertada, que "se mantiene intacta". Adelante Andalucía ha apuntado que hay una "crisis de la inclusión educativa"; ha criticado el comienzo del curso, que ha sido "un caos"; y ha reprochado la "privatización de la FP no con dinero sino no abriendo las plazas que son necesarias" y "obligando" a las familias a pagar por esta formación en la privada.

Por Andalucía y Adelante han criticado también la decisión de eliminar el árabe de las aulas andaluzas por indicación de Vox. Adelante, que ha alertado de que estas decisiones son "sectarias y una deriva peligrosísima", ha recordado que en los colegios andaluces también se da inglés, francés y hasta chino. "¡Que se vayan los chinos a China a aprender chino y viva España!".

Vox, como socio de gobierno, ha prometido "lealtad" sin que eso signifique "ausencia de crítica". Ha reclamado un "esfuerzo" en materia de Personal Técnico de Integración Social (PTIS), planificación de infraestructuras, en transporte y en docentes, entre otros asuntos. El PSOE, que ha mostrado su repulsa como Adelante Andalucía a las agresiones a docentes en el arranque del curso, ha adelantado que pondrá el punto de mira en la FP, el estado de los colegios, la diversidad, la gratuidad en Infantil, las condiciones de las PTIS y la "igualdad territorial" para garantizar la enseñanza se viva donde se viva.