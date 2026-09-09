Andalucía se fija como objetivo crear 500 startups digitales y que el 75% de las empresas andaluces incorporen la IA

El consejero de Inteligencia Artificial, José Antonio Nieto, en la comisión parlamentaria del 9 de septiembre de 2026. - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha desgranado este miércoles en comisión parlamentaria cuáles serán las líneas estratégicas de su departamento, de nueva creación en el organigrama de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos, Nieto aspira a impulsar esta legislatura al menos 500 startups digitales y elevar el peso del Valor Añadido Bruto (VAB) digital hasta el 22,1%. La economía digital en estos momentos representa el 17,2% del PIB regional.

Ahora, el objetivo es extender sus beneficios y convertirla también en una herramienta para transformar la propia Administración. "La IA nos servirá como el mejor disolvente para eliminar la mayor burocracia posible dentro de nuestra Administración", ha señalado el consejero, que ha avanzado que durante la legislatura se rediseñarán los 25 trámites más utilizados por la ciudadanía para que puedan completarse desde el móvil "de forma rápida, sencilla y en menos de cinco minutos", mediante agentes de Inteligencia Artificial capaces de resolver las necesidades en una conversación natural.

Además, el nuevo Plan de Capacitación Digital 2027-2030 "elevará la ambición" hasta lograr que el 80% de la población adulta domine las competencias digitales básicas; formar a 500.000 personas en Inteligencia Artificial; garantizar la disponibilidad electrónica de los servicios públicos y conseguir que el 75% de las empresas andaluzas integren IA, nube o analítica de datos.

Así lo ha expuesto Nieto en su intervención, recogida por la Junta en una nota de prensa, en la que ha reconocido que las "metas son exigentes, sin ninguna duda". "Pero les aseguro --ha apostillado-- que son alcanzables". Para ello, ha puesto en valor el Plan de Capacitación Digital, que ha permitido elevar del 59,1% al 63,8% la población andaluza con competencias digitales básicas entre 2021 y 2025; un crecimiento de 4,7 puntos frente a los dos puntos de la media nacional. "Andalucía avanza a más del doble de la media nacional", ha destacado.

Ha destacado que, entre 2022 y 2025, el Gobierno andaluz ha destinado más de 934 millones de euros a la transformación digital, una cifra que, con los cerca de 493 millones previstos para 2026, alcanza los 1.427 millones en cinco años. "Andalucía es hoy la locomotora digital de España", ha afirmado Nieto, que ha señalado que en el primer trimestre de este año la comunidad concentró casi el 40% de toda la inversión pública en digitalización realizada en España, con más de 117 millones de euros. Además, ha anunciado que próximamente se formalizará un acuerdo marco de desarrollo de software por 930 millones, "el más ambicioso en la Administración española".

Nieto ha anunciado que próximamente verá la luz la nueva Estrategia de Inteligencia Artificial 2030, concebida como "un documento vivo" cuyo objetivo será actuar como "el catalizador de la mejora en el día a día de los andaluces". En este sentido, el consejero ha apuntado que la Junta ya aplica IA en ámbitos como la detección temprana del abandono escolar, el apoyo personalizado al alumnado, el análisis de datos sanitarios o la gestión de los recursos hídricos.

El consejero ha remarcado que "la Revolución Digital que estamos llevando a cabo no es en ningún caso para digitalizar la burocracia actual, sino para eliminarla". La transformación tecnológica irá acompañada de una reforma de la Función Pública basada, ha explicado Nieto, en "diálogo, estabilidad, moderación y transformación". El consejero ha reivindicado la nueva Ley de Función Pública y los acuerdos alcanzados con los sindicatos como punto de partida para una Administración del siglo XXI.

La legislatura permitirá avanzar en la carrera profesional horizontal, la evaluación del desempeño y el teletrabajo, así como culminar el VII Convenio Colectivo del personal laboral, pendiente de renovación desde 2002. Nieto ha defendido un "completo Cambio Cultural" en la Función Pública, basado en "el mérito, la evaluación, el aprendizaje y el desarrollo profesional", con el empleado público en el centro y una planificación estratégica del talento. También ha anunciado nuevas Unidades Administrativas Temporales de proyecto y Unidades Administrativas de Servicios Comunes para concentrar capacidades, agilizar procesos y mejorar la gestión.

El tercer eje será el Reto Demográfico, que por primera vez cuenta con una Secretaría General específica. Nieto ha defendido una visión que permita abordar de forma conjunta las distintas realidades de Andalucía. La Junta avanzará en un Sistema Territorial Andaluz para el Crecimiento Equilibrado y en un Proyecto de Ley de Desafío Demográfico que permita dar continuidad a esta política más allá de una legislatura. También se reforzarán herramientas como Vive Más Andalucía y la colaboración con el Instituto de Estadística y Cartografía. "Queremos sustituir una visión defensiva del reto demográfico por una política de oportunidades y equilibrio territorial", ha resumido Nieto.

El objetivo, ha explicado, es que los jóvenes puedan quedarse o regresar, que las empresas encuentren oportunidades en el interior y que el crecimiento de las grandes ciudades y del litoral sea sostenible. "No queremos decirle a ningún andaluz dónde tiene que vivir. Queremos conseguir algo mucho más importante: que pueda elegir dónde vivir", ha afirmado.

La nueva Consejería completará esta estrategia con una nueva Estrategia de Ciberseguridad 2027-2030 y el refuerzo del Ciberescudo Andaluz, después de que el pasado año se registraran más de 10.000 ciberataques en Andalucía. Nieto ha concluido reivindicando una Consejería llamada a "pasar de la digitalización como suma de herramientas, a una transformación integral de servicios, procedimientos, personas y organización", y a conectar la modernización administrativa con el equilibrio territorial "para que la distancia geográfica o la brecha digital no determinen el acceso a derechos, servicios y oportunidades".

El turno de los grupos políticos lo ha abierto Por Andalucía, que ha pedido conocer qué reglamentos quedan pendientes de la Ley de Función Pública. Igualmente, ha reconocido su preocupación por la simplificación administrativa por cuanto ésta a veces pueda significar eliminación de controles en asuntos como el medio ambiente y, por tanto, se convierta en una "rendición a los sectores económicos".

Por Adelante Andalucía se ha estrenado el parlamentario Luis Rodrigo que ha formulado tres preguntas concretas: cuántas plazas de relevo están previstas ante las jubilaciones anticipadas, cuántas plazas de administración general se van a ver "afectadas" por el coste que supone poner en marcha una Consejería nueva --en 2026, se financiará con partidas no consumidas, ha aclarado el consejero posteriormente-- y cuáles son los algoritmos que usa la Junta --el consejero ha anunciado la elaboración de un catálogo-- y si hay algún tipo de sesgo.

Igualmente, ha pedido conocer cuál es el grado de cumplimiento de la carrera horizontal. Por parte de Vox, los socios de Gobierno de Juanma Moreno han reclamado al consejero Nieto saber "cómo y cuándo vamos a ver resultados" en asuntos relacionados con la función pública. "Vox quiere una IA no de titulares sino de resultados", ha apostillado Vox, que reclama ayudas para que pymes y autónomos puedan incorporar esta tecnología a sus negocios. El grupo parlamentario socialista ha instado a tener "cuidado" con la IA en su aplicación en los municipios porque "puede generar más desigualdades". Por último, el PP ha animado al consejero José Antonio Nieto a mantener el diálogo y la negociación como señas de trabajo en la nueva legislatura.