Por Andalucía habla de "colapso sanitario" por el plan de verano de la Junta y llama a la movilización

El portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, junto a representantes de la coalición en el Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino en Córdoba. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU) y portavoz de Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha lamentado el "colapso sanitario" en el sistema público de salud con el plan de verano propuesto por la Junta de Andalucía.

"En verano, cuando aumenta la población y se produce una especie de movilización hacia las costas, no se produce un reforzamiento proporcionado a ese aumento de población. Se abandona la realidad de unos centros de salud donde tres de cada cuatro no van a ofrecer servicio de tarde", ha señalado este martes en una atención a los medios frente al Centro de Especialidades Carlos Castilla del Pino en Córdoba.

Ante esta situación, Maíllo ha llamado a la movilización de población ante "el desmantelamiento de la sanidad pública". "Es donde mejor se va a defender la sanidad pública, hay un gobierno que le importa un pimiento lo que pase con la atención sanitaria y lo único que está es en su jueguecito de trono para ver cómo queda en su narrativa para justificar lo que van a hacer", ha asegurado.

En esta línea, ha indicado que el posible pacto entre el PP-A y Vox para la investidura de Juanma Moreno va orientado a "desmantelar servicios y personar impuestos a los supericos andaluces".

Máillo ha defendido que la coalición ha presentado en el Parlamento varias preguntas sobre el estado de la sanidad andaluza y ha vinculado la reciente dimisión del interventor general de la Junta con "el caos absoluto dentro del SAS y el troceamiento de contratos".

"Andalucía no puede esperar y no puede estar en los parsimoniosos tiempos de Moreno Bonilla y los silenciosos tiempos y opacos de la negociación con Vox", ha remarcado.