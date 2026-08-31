Andalucía inaugura el mes de septiembre con temperaturas por encima de los 40 grados en Sevilla, Córdoba, Jaén y Granada

Archivo - Jornada de intenso calor con máximas de 44ºC en Almería. A 24 de julio de 2026 en Almería (Andalucía, España). - Marian León - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de agosto en Andalucía se despide con un aumento de las temperaturas, de manera que sitúa el comienzo de septiembre por encima de los 40 grados en el Valle del Guadalquivir y el Valle del Genil a partir de este miércoles --provincias de Córdoba, Sevilla, Jaén y Granada concretamente--.

En declaraciones a Europa Press, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado de que las temperaturas aumentarán en la comunidad y alcanzarán hasta los 42 y 43 grados en las provincias de Córdoba y Sevilla durante el jueves con avisos por altas temperaturas.

Asimismo, las temperaturas nocturnas también subirán y se situarán entre los 24 y 25 grados, lo que convertirá las noches en noches tropicales. No obstante, se espera que los termómetros disminuyan ligeramente a finales de la semana.

En este sentido, por detrás de este ascenso en las temperaturas se sitúan diversos factores como un anticiclón desde el Atlántico que cruzará la península y mantendrá los cielos despejados y el viento escaso. Finalmente, también entrará aire africano por el sur peninsular mayoritariamente e influirá en el incremento térmico en esa zona del país.