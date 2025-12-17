Por Andalucía iniciará en enero un "proceso de extensión" por la región y la elaboración de su programa electoral

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en rueda de prensa este miércoles en la sede de IU Andalucía en Sevilla. - FRANCISCO J. OLMO/EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía, que integra a Izquierda Unida (IU) entre otras formaciones de izquierda como Movimiento Sumar e Iniciativa del Pueblo Andaluz, tiene previsto iniciar a partir del próximo mes de enero, tras las festividades navideñas, un "proceso de extensión" por la comunidad autónoma que simultaneará con los trabajos de elaboración de su programa electoral para los comicios al Parlamento andaluz previstos para el próximo año 2026.

Así lo ha detallado este miércoles el candidato de dicha coalición a la Presidencia de la Junta y coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, en una rueda de prensa en la sede de IU Andalucía en Sevilla en la que ha subrayado la "voluntad" de Por Andalucía de posibilitar "un gobierno de cambio" en esta comunidad en la que el PP-A cuenta con mayoría absoluta en la actual legislatura.

Antonio Maíllo ha remarcado que "no hay tiempo que perder", lo que "significa que, una vez superada esta primera fase" de elección de la candidatura a la Junta, "empieza, a partir de enero, la extensión del proyecto Por Andalucía por todo el territorio andaluz" a través de un proceso que servirá "para escuchar a la población andaluza, a la sociedad civil organizada, para movilizar y para convencer ante un proceso electoral que, tarde o temprano, va a darse en 2026, en junio como muy tarde", ha abundado.

Ha concretado que dicho "proceso de extensión por todo el territorio" andaluz se iniciará "inmediatamente después de las vacaciones de Navidad, es decir, a partir del 7 de enero", con una duración aproximada de "unos dos o tres meses, y tendrá como elemento simultáneo y paralelo la elaboración de un programa electoral" que será "participado y participativo con la sociedad civil".

Así lo ha indicado también el candidato, quien ha señalado que desde Por Andalucía consideran y creen que "Andalucía tiene solución, y los problemas que atañen" a esta región, en materias como sanidad, educación o servicios sociales, así como en relación a la vivienda, "tienen solución, y desde esa perspectiva de esperanza, de confianza, es desde la que vamos a construir", ha agregado antes de concretar que este mismo miércoles se va a reunir la Comisión Electoral de IU para "elaborar una propuesta que será explicada y compartida con el resto de las organizaciones" integradas en Por Andalucía.

SOBRE LA PARTICIPACIÓN O NO DE PODEMOS EN LA COALICIÓN

Por otro lado, a preguntas de los periodistas sobre si Podemos finalmente se integrará en la coalición Por Andalucía --con la que el partido morado se alineó en los anteriores comicios andaluces de 2022-- o no, Antonio Maíllo ha defendido que la marca por la que él va a ser candidato a la Junta es "el único proyecto con voluntad unitaria" en el ámbito de la izquierda.

Dicho esto, ha agregado que será "bienvenido todo aquel" que quiera "incorporarse", ya sean "partidos políticos, sociedad civil o plataformas", y al respecto ha explicado que este pasado martes estuvo reunido con la plataforma de Frente Amplio de Andalucía, que "participará" con Por Andalucía, algo que ha agradecido porque "ayuda a esa movilización" que pretende impulsar la coalición.

De igual modo, ha remarcado que "Andalucía no tiene tiempo que perder", y ha apelado al "momento histórico que estamos viviendo para conseguir un acuerdo amplio, lo más amplio posible desde un proyecto unitario como el que tenemos" con Por Andalucía. "Y ya lo que tengan que decidir los demás, lo tendrán que decidir los demás", ha apostillado en alusión a Podemos y antes de concluir subrayando la "voluntad" del espacio político al que representa de "construir ese espacio unitario" en el ámbito de la izquierda que se va a "hacer con todo aquel que quiera" unirse, según ha zanjado.