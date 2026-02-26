La Junta reúne en Jaén al comité asesor de la fase de recuperación tras el tren de borrascas

Reunión del comité asesor. - JUNTA

El Comité Asesor de la Dirección Ejecutiva del Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Jaén ha celebrado este jueves una reunión con motivo del desarrollo de la fase de recuperación tras el tren de borrascas.

Se trata de un órgano de trabajo en el que, además de la Junta de Andalucía, participan la Subdelegación del Gobierno de España y la Diputación, así como todos los agentes implicados en la fase operativa del plan de emergencias, como EMA 112, EMA Infoca, GREA, 061, Agentes de Medio Ambiente y Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma.

El delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella, ha presidido este encuentro y ha señalado la importancia de "continuar sumando esfuerzos entre las diferentes administraciones".

Y ello, "para hacer frente a la recuperación de la provincia y conseguir volver a la normalidad en todos y cada uno de los municipios, subsanando los daños producidos por una situación que, como sabemos, ha sido de absoluta excepcionalidad", según ha indicado en una nota.

Estrella ha expuesto en este comité los pormenores del Plan Andalucía Actúa por el que la Junta va a destinar, de forma inicial, 1.780 millones de euros de recursos propios que se van a destinar a facilitar ayudas directas a autónomos y pymes, especialmente a agricultores y demás trabajadores vinculados al sector primario.

Al hilo, ha señalado que va dirigido a la reparación de daños en carreteras, en caminos rurales, en vías pecuarias, en centros educativos, espacios sanitarios e infraestructuras municipales, pero también en aquellos daños que se han producido en la economía con la pérdida económica para autónomos y pequeñas y medianas empresas.

Igualmente, la Junta trabaja en colaboración con los alcaldes y alcaldesas de la provincia para contar con el informe de daños elaborado por los consistorios, de modo que puedan acogerse a la convocatoria de ayudas del Gobierno autonómico.

El delegado también ha informado al comité asesor sobre el decreto ley aprobado por el Consejo de Gobierno este miércoles con medidas fiscales excepcionales para aliviar la factura fiscal de quienes tienen que reparar su hogar, reponer su vivienda o sustituir bienes esenciales dañados por el tren de borrascas y para quienes se han visto desplazados forzosamente a consecuencia de los daños causados por las riadas.

Además, los miembros del comité han tenido conocimiento del decreto ley aprobado también por el Consejo de Gobierno de esta semana con medidas para paliar los efectos producidos por las borrascas registradas en Andalucía entre noviembre de 2025 y febrero de 2026 sobre el potencial productivo agrario, infraestructuras del agua y el dominio público hidráulico.

Con él, la Junta busca agilizar los trámites, aumentar la eficacia administrativa y optimizar y racionalizar sus recursos para prestar el mayor apoyo posible a los profesionales del campo andaluces.

COLABORACIÓN

A este esfuerzo autonómico, Estrella espera "que se una el del resto de administraciones implicadas, de manera que "este primer paquete de recursos" se complemente "con las medidas del Gobierno de España y la Unión Europea, siguiendo la tónica de colaboración que ha marcado desde el principio la acción institucional".

En este sentido, ha hecho hincapié en que la coordinación entre administraciones tiene un valor máximo porque, ante una catástrofe, "es vital ir todos a una, difuminando fronteras partidarias e ideológicas".

"Es clave porque hay que tomar decisiones importantes en las que hay que sumar recursos y tomar decisiones rápidas y objetivas", ha dicho Estrella, quien ha añadido que "éste debe ser el objetivo de las administraciones y también lo que demandan los ciudadanos".

Durante el tren de borrascas de enero y febrero, la provincia de Jaén ha acumulado 1.678 incidencias en la fase de emergencias, tanto de servicios básicos como de derrumbamientos, deslizamientos, riesgos naturales o problemas en las carreteras.

Además, desde EMA 112 se canalizaron 782 desalojos. La gran mayoría ha podido regresar ya a sus domicilios, mientras que 67 continúan desalojadas (46 en Santisteban del Puerto y 21 en Cazorla) ante riesgo de deslizamientos y derrumbes, según ha informado al comité el delegado.