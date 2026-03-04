Por Andalucía interpela a Moreno sobre uso de Morón y Rota contra Irán y minimiza efecto de amenaza comercial de Trump

La diputada del Grupo Por Andalucía Esperanza Gómez, en una imagen de archivo en rueda de prensa. - Joaquin Corchero

SEVILLA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Por Andalucía y coordinadora de Movimiento Sumar Andalucía, Esperanza Gómez, ha reclamado este miércoles del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, a que se pronuncie sobre el uso de las bases de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz) en la guerra conjunta que Estados Unidos e Israel han abierto contra Irán al tiempo que ha calificado de "muy valiente" la posición del Gobierno, convencida de que "lidera una posición" en el seno de la Unión Europea.

"Queremos saber si Juanma Moreno está a favor de que España, con el uso de bases andaluzas en territorio andaluz, participe en una guerra ilegal", ha afirmado Gómez en rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, quien ha reivindicado que el pueblo andaluz "es un pueblo de paz desde hace mucho tiempo".

Ha augurado que en el caso del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "estaría aplaudiendo que estuviéramos participando en la guerra con las bases de Morón y Rota metidas de lleno en dar suministro y dar apoyo logístico a aviones que luego van a bombardear y matar personas".

Ha minimizado el impacto de la amenaza del presidente de Estados Unidos de romper relaciones comerciales con España, que hizo este martes en presencia del canciller alemán, Fiedrich Merz, al advertir de que "la política comercial en el seno de la Unión Europea es global" y de imponerle aranceles a España "tendrían que imponérselo a toda la Unión Europea".

Ha retratado a Trump como "el típico matón del cole" y se ha mostrado convencida de que "esto no funciona si uno se agacha y asume".

La líder de Movimiento Sumar Andalucía ha apelado a que el debate de fondo es que "estamos ante una guerra ilegal que va a costar vidas humanas" y ha instado a reflexionar que se trata de "un acto ilegal, según el derecho internacional, que va a costar vidas humanas".

"La dignidad de España está por encima de lo que pueda hacer o decir Estados Unidos", ha proclamado la diputada de Por Andalucía, mientras ha calificado de "error enorme plegarnos a lo que pueda querer o nos diga Trump".

Gómez Corona ha deseado que "las consecuencias sean las mínimas posibles" antes de plantear que "van a ser culpa de Trump" y "no del Gobierno de la nación", del que ha elogiado la decisión de "preservarnos de guerra".