Por Andalucía justifica su rechazo al Presupuesto 2026 porque repite "errores" y tiene "récord de privatizaciones"

SEVILLA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Por Andalucía ha defendido este miércoles su enmienda de totalidad al proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2026 argumentando que repite "errores" de cuentas públicas de años anteriores, así como porque contiene "récord históricos en privatizaciones" de servicios públicos.

Así lo ha planteado la portavoz del grupo, Inma Nieto, durante su intervención en el debate de totalidad del proyecto de Ley del Presupuesto andaluz para el año que viene que se sustancia este miércoles en el Pleno del Parlamento.

La representante de Por Andalucía ha criticado que el Presupuesto que ha diseñado el Gobierno de Juanma Moreno para 2026 es "idéntico" y, por tanto, "comete los mismos errores" de presupuestos de años anteriores, así como contiene "récord históricos de privatizaciones", según ha advertido, al tiempo que ha remarcado que esa afirmación no es un "bulo".

En esa línea, la también representante de IU Andalucía ha citado cifras como la de "trasvase de dinero público a la educación concertada", de hasta "1.000 millones de euros", o la de que "1.075.445 andaluces serán derivados a centros, hospitales concertados en el 2026 para hacerles pruebas diagnósticas", y al respecto ha aseverado que "nunca antes más de un millón de andaluces fueron atendidos por la sanidad privada para saber cuál era su dolencia".

Inma Nieto también ha afeado al Gobierno andaluz que la "bonanza económica" que atraviesa España lleva a la comunidad autónoma a "tener más dinero disponible" que por parte del Ejecutivo de Moreno "no pintan en el Presupuesto", así como le ha reprochado su "inejecución" presupuestaria, y al respecto ha vaticinado como "más que probable que este año se le vuelvan a quedar en el cajón" a la Junta "unos 5.000 millones" de euros sin invertir.

Y a todo ello hay que sumar una "torpeza gestora" por parte del Ejecutivo del PP-A, según ha continuado la portavoz de Por Andalucía, quien también ha criticado la política de vivienda de la Junta, que ha considerado que "favorece la especulación" y el "encarecimiento" del precio de los pisos, así como en materia educativa, y al respecto ha afeado a la Junta que se hayan "cerrado 2.402 aulas" en el sistema público.

Inma Nieto ha aseverado que estas cuentas son "las últimas" de Juanma Moreno como presidente, y "cierran un ciclo en el que ya la ciudadanía les ha cogido la matrícula y les ha pillado todas las mentiras" al Gobierno del PP-A, ha sentenciado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))