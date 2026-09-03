Andalucía lidera el calor en España este jueves con 45,1 grados en Sevilla y nueve de las diez máximas nacionales

Archivo - Una mujer bebiendo agua durante la jornada de calor. Imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se sitúa este jueves como la comunidad con las temperaturas más altas de España, en el marco del primer episodio de calor prolongado del mes de septiembre. El observatorio de Tablada, en Sevilla, ha registrado 45,1 grados a las 17,10 horas, la máxima del país. Además, nueve de los diez registros más elevados corresponden a localidades andaluzas.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press, Fuentes de Andalucía (Sevilla) alcanzó los 44,5 grados a las 17,40 horas, mientras que en Fuencaliente (Ciudad Real) el termómetro llegó a los 44,4 grados a las 17,00 horas.

La tercera y cuarta posiciones fueron para Morón de la Frontera (Sevilla), con 44,3 grados registrados a las 16,40 horas, y Andújar (Jaén), que alcanzó también los 44,3 grados a las 16,40 horas.

A continuación aparecen otros dos registros andaluces. Montoro (Córdoba) se situó en quinta posición, con 44,2 grados a las 17,20 horas, mientras que La Rambla (Córdoba) ocupó el sexto puesto, con 43,8 grados a las 17,00 horas.

La clasificación se completa con Sevilla Aeropuerto, que alcanzó los 43,8 grados a las 18,50 horas, y con los municipios sevillanos de Écija y Tomares, que registraron 43,6 grados a las 18,10 y 18,50 horas, respectivamente.