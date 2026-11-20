Imagen de archivo - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía ha destacado, con motivo del Día Mundial de la Pesca, que se celebra este sábado 21 de noviembre, que Andalucía es la comunidad autónoma que concentra el mayor volumen de compras de productos pesqueros para el hogar en España, con el 18,23% del total nacional en 2025, según un análisis del Observatorio Económico de la Pesca en Andalucía (OEPA).

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor este dato y ha animado a los andaluces a incrementar el consumo de pescado y marisco, al tiempo que ha reconocido el trabajo de los profesionales que hacen posible que estos productos lleguen cada día a los hogares.

"Andalucía tiene una extraordinaria tradición pesquera y gastronómica que debemos seguir cuidando. Detrás de cada pescado que llega a nuestra mesa hay muchas horas de trabajo y esfuerzo de nuestros pescadores, de los profesionales de las lonjas, de las empresas comercializadoras y de quienes cada día levantan la persiana de una pescadería", ha señalado Fernández-Pacheco.

Según los datos del Observatorio Económico de la Pesca en Andalucía (OEPA) y del Informe del Consumo Alimentario, el consumo doméstico de productos pesqueros en Andalucía se situó en 17,71 kilos por persona en 2025, una cifra muy próxima a la media nacional, de 17,80 kilos. No obstante, los datos también reflejan una reducción progresiva del consumo durante las últimas décadas.

Así, los hogares andaluces han pasado de consumir 27,31 kilos de productos pesqueros por persona al año en 2005 a 17,71 kilos en 2025, lo que supone un descenso de casi diez kilos por habitante en veinte años. Ante esta evolución, Fernández-Pacheco ha insistido en la importancia de fomentar el consumo habitual de pescado y marisco, especialmente entre las generaciones más jóvenes, y de dar a conocer la amplia variedad de productos pesqueros disponibles.

"Tenemos productos de una enorme calidad, una gran variedad de especies y una gastronomía que sabe sacar lo mejor de cada una de ellas. Consumir pescado es apostar por una alimentación saludable y también por el empleo y la actividad económica de muchas familias andaluzas", ha afirmado.

Además, el análisis de los hábitos de consumo pone de manifiesto que el pescado fresco continúa ocupando un lugar destacado en la cesta de la compra de los hogares andaluces, aunque su consumo ha descendido desde los 11,90 kilos por persona y año en 2005 hasta los 6,60 kilos en 2025.

Entre las especies que mantienen una presencia destacada en los hogares andaluces se encuentran la sardina, el boquerón y la merluza, mientras que el salmón fresco, el bacalao fresco y la lubina han incrementado su consumo durante las últimas décadas. Asimismo, las conservas de pescado y marisco han ganado peso en la cesta de la compra.

Fernández-Pacheco ha subrayado que los productos pesqueros constituyen una fuente de proteínas de alto valor biológico, vitaminas, minerales y ácidos grasos esenciales, por lo que forman parte de una alimentación variada, saludable y equilibrada.

"El Día Mundial de la Pesca es una oportunidad para reconocer a quienes viven del mar, pero también para recordar a los consumidores la importancia de incorporar el pescado a nuestra alimentación. Cada vez que elegimos estos productos estamos apoyando a toda una cadena de profesionales que trabajan para que lleguen a nuestras mesas", ha concluido el consejero.