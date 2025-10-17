Andalucía lidera el crecimiento de empleo turístico en septiembre, con 7.527 afiliados más a la Seguridad Social

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha encabezado el crecimiento de afiliaciones en el sector del empleo turístico durante el mes de septiembre, con un total de 7.527 inscritos más, lo que supone un crecimiento del 2,2% respecto al pasado 2024, según los últimos datos de Turespaña.

Así, la comunidad andaluza alcanzó en el noveno mes de 2025 la cifra de 350.677 afiliados en el ámbito del empleo turístico como la hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos. De éstos, 288.796 son asalariados, un 2,6% más que en 2024 y 61.881 son autónomos, un 0,5% más que el año pasado, según ha señalado la delegación del Gobierno en la comunidad autónoma.

En el contexto nacional, las afiliaciones en este sector en septiembre ascienden a 2.925.229, un incremento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior. Concretamente, los afiliados vinculados a actividades turísticas aumentaron en términos absolutos en 62.998 trabajadores.

En relación con el mercado laboral del conjunto del país, que para este mes creció un 2,3% interanual, el empleo turístico supone el 13,5% del total de afiliados.

En septiembre, la variación de los afiliados ha sido "positiva en todas las ramas turísticas". Así, en hostelería se registra un aumento de 25.977 afiliados, 13.148 en los servicios de alojamiento y 12.829 en los servicios de comidas y bebidas, mientras que en agencias de viajes se registra un incremento de 1.415 trabajadores. En las otras actividades turísticas el aumento fue de 35.606 trabajadores.

LOS ASALARIADOS CRECEN POR ENCIMA DE LOS AUTÓNOMOS

La cifra de asalariados en el sector turístico, una de las variables utilizadas por el Ministerio para evaluar la mejora en la calidad del empleo turístico, y que representa el 82,6% del total de trabajadores afiliados en dicho sector, aumentó un 2,5% en septiembre respecto al mismo mes de 2024. Por ramas de actividad, el empleo asalariado se incrementó tanto en agencias de viajes y operadores turísticos como en hostelería con un 1,6%, y dentro de ésta, aumentó un 2,9% en los servicios de alojamiento y un 1,1% en los servicios de comidas y bebidas.

El empleo autónomo en turismo, que representa el 17,4% del total de trabajadores afiliados, se incrementó en un 0,8%, mientras que en la actividad de hostelería se aprecia un ligero incremento del 0,2%, y en las agencias de viajes se observa un incremento interanual del 3,2% en el número de autónomos. En hostelería, agencias de viajes y operadores turísticos conjuntamente, sectores que representan el 68,5% del total de afiliados en alta laboral a la Seguridad Social en turismo, los afiliados aumentaron en el noveno mes del año un 1,4% en tasa interanual.

De esta manera, en el mes de septiembre el empleo en el conjunto de hostelería y agencias de viajes y operadores turísticos aumentó en todas las comunidades excepto en Castilla-La Mancha, Navarra, Extremadura y Aragón. En cifras absolutas, el mayor aumento se dio en Andalucía con 7.527 afiliados más, mientras que en términos relativos el mayor aumento se dio en Canarias (2,6%) y Comunidad Valenciana (2,5%).