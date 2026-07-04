Andalucía lidera las temperaturas máximas de España en el arranque de la segunda ola de calor con 42,9 grados en Sevilla

Archivo - Imágenes de personas al lado de un termómetro en las calles de la capital hispalense. - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

SEVILLA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Andalucía se sitúa como la comunidad que registra las temperaturas más altas durante la segunda ola de calor del verano, declarada el pasado viernes. En la primera jornada de este episodio, Sevilla capital ha marcado la máxima de España con 42,9 grados, en una clasificación de las diez temperaturas más elevadas del país en la que siete corresponden a localidades andaluzas.

Según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), consultados por Europa Press, el observatorio del aeropuerto de Sevilla alcanzó los 42,9 grados a las 17,00 horas. Le siguió el municipio cordobés de Montoro, donde el termómetro llegó a los 42,5 grados a las 18,40 horas.

La tercera y la cuarta posición las ocuparon la ciudad de Badajoz, con 42,4 grados registrados a las 18,30 horas, y la localidad pacense de Barcarrota, que alcanzó los 42,2 grados a las 17,00 horas.

A continuación figuran cuatro municipios andaluces. El Granado (Huelva) se situó en quinto lugar con 41,9 grados registrados a las 16,00 horas, mientras que Almonte (Huelva) ocupó la sexta posición con 41,8 grados a las 16,10 horas. Les siguen Andújar (Jaén), que alcanzó los 41,7 grados a las 17,20 horas, y Aroche (Huelva), donde se registraron 41,6 grados a las 17,00 horas.

El listado lo completan Almadén (Ciudad Real), con 41,5 grados a las 16,50 horas, y el observatorio de Tablada, en Sevilla capital, que registró 41,3 grados.

Por último, el ranking lo completan Almadén (Ciudad Real), con 41,5 grados registrados a las 16,50 horas, y, de nuevo, la capital hispalense, donde el observatorio de Tablada alcanzó los 41,3 grados.

Para la jornada de este sábado, el calor volverá a ser protagonista en casi toda Andalucía, con la única excepción de la provincia de Almería. La Aemet ha activado avisos de nivel naranja en diferentes zonas de Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla, donde los termómetros podrían alcanzar los 40 grados.

Asimismo, permanecerán vigentes avisos amarillos por altas temperaturas en las provincias de Cádiz y Granada con temperaturas que rozarán entre los 39 y los 38 grados. En el litoral gaditano, además, el fuerte viento y el oleaje han motivado la activación de una alerta amarilla por fenómenos costeros.