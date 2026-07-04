'Por un Millón de Pasos' finaliza "con éxito" en el Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este

Instantáneas del programa 'Por un Millón de Pasos'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

CÁDIZ 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este ha clausurado una nueva edición del programa 'Por un Millón de Pasos', una iniciativa de promoción de la salud impulsada por la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, que tiene como objetivo "fomentar la práctica regular de actividad física mediante el paseo en grupo como herramienta para mejorar la salud, fortalecer las relaciones sociales y favorecer un envejecimiento activo y saludable".

En esta edición han participado 447 personas, pertenecientes a siete centros y asociaciones del Campo de Gibraltar Este, que han conseguido sumar un total de 23.956.457 pasos, demostrando "una vez más el compromiso de las personas mayores con el cuidado de su salud y su papel protagonista como referente de hábitos de vida saludables en la comunidad".

La implicación de los distintos centros y asociaciones participantes se ha traducido en unos "excelentes resultados", tanto por el "elevado número de personas participantes como por los pasos alcanzados en cada municipio".

En La Línea de la Concepción, los tres Centros de Participación Activa de Personas Mayores sumaron una "destacada participación". El CPA La Atunara reunió a 90 personas --82 mujeres y ocho hombres--, que alcanzaron 2.906.550 pasos; el CPA El Junquillo contó con 83 participantes --76 mujeres y siete hombres--, que realizaron 2.566.189 pasos; y el CPA Padre Pandelo congregó a 87 personas --85 mujeres y dos hombres--, logrando 3.240.000 pasos.

Por su parte, Mayores Activos Castellar, en Castellar de la Frontera, registró la mayor participación de la edición, con 101 personas --58 mujeres y 43 hombres--, que completaron 11.088.914 pasos.

En el resto de municipios, el Centro de Participación Activa de Personas Mayores de Jimena de la Frontera reunió a 23 participantes --22 mujeres y un hombre--, que alcanzaron 1.120.077 pasos; el Centro de Mayores Activos de San Martín del Tesorillo contó con 20 participantes --17 mujeres y tres hombres--, que sumaron 1.699.000 pasos; mientras que la Asociación Molino de Fuego, de la Estación de San Roque, participó con 43 mujeres, que consiguieron alcanzar 1.335.727 pasos, contribuyendo igualmente al "excelente balance" de esta edición del programa.

Más allá de las cifras, el programa ha permitido visibilizar la importancia de incorporar la actividad física al día a día, fomentando además que ésta se realice en grupo, "favoreciendo la creación de vínculos sociales, la prevención de la soledad no deseada y la mejora del bienestar emocional". Asimismo, ha servido para poner en valor "la experiencia, la sabiduría y el papel ejemplar que desempeñan las personas mayores como modelo de envejecimiento activo para el conjunto de la sociedad".

La iniciativa ha sido dinamizada por las enfermeras de Familia y Comunitaria de los distintos centros sanitarios del Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este, en "estrecha colaboración" con las entidades participantes, y coordinada por la Unidad de Promoción de la Salud del Área, poniendo de manifiesto el "papel fundamental" que desempeñan los profesionales de Atención Primaria en el desarrollo de actividades comunitarias orientadas a la promoción de la salud.

Este proyecto se enmarca en la Estrategia de Promoción de una Vida Saludable en Andalucía, que apuesta por impulsar hábitos saludables durante todas las etapas de la vida mediante intervenciones comunitarias, "promoviendo la actividad física, el bienestar emocional y la creación de entornos que faciliten estilos de vida saludables". La Estrategia también pone el acento en potenciar los activos personales y comunitarios que generan salud y reducen las desigualdades, "favoreciendo una mayor calidad de vida para toda la ciudadanía".

El Área de Gestión Sanitaria Campo de Gibraltar Este ha trasladado un "agradecimiento muy especial" a todos los Centros de Participación Activa, asociaciones, ayuntamientos colaboradores, profesionales técnicos y sanitarios y, especialmente, a todas las personas mayores participantes por su entusiasmo e implicación con esta iniciativa.

En suma, el Gobierno andaluz ha apostillado que su compromiso ha "sido esencial" para el éxito de una actividad que demuestra que caminar juntos es "mucho más que hacer ejercicio", en concreto, "es crear comunidad, cuidar la salud, fortalecer las relaciones sociales y seguir poniendo en valor el papel activo y ejemplar de las personas mayores en la sociedad".