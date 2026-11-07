Por Andalucía llevará al Parlamento "compromisos pendientes" de la Junta con siete colegios de la provincia de Córdoba

Representantes de Por Andalucía en el colegio de Nueva Carteya. - POR ANDALUCÍA

CÓRDOBA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria de Por Andalucía Rosa María Rodríguez llevará al Parlamento regional "los compromisos que la Junta anunció en 2021 dentro de su Plan de Mejoras de colegios y de los que no se han conocido avances". Se trata de actuaciones por valor de 1,2 millones de euros que afectaban a siete centros educativos de la provincia, cuatro de ellos en municipios y tres en la capital.

Así lo ha detallado Rodríguez en una nota, en la que ha apuntado que "en Córdoba capital, las intervenciones previstas correspondían a los colegios Tirso de Molina, Aljoxani y San Vicente Ferrer", mientras que "en la provincia, el plan incluía los centros Nuestra Señora de Araceli, en Lucena; Poeta Molleja, en Villa del Río; Victoria Díez, en Hornachuelos, y Francisco García Amo, en Nueva Carteya".

Precisamente en este último centro ha estado Rodríguez para conocer de primera mano "las necesidades de sus instalaciones". Entre las actuaciones anunciadas por la Junta figuraba el techado de las pistas deportivas, con una inversión prevista de 250.000 euros. "Una obra que sigue pendiente y cuya ausencia obliga al alumnado a soportar altas temperaturas durante los meses de calor y dificulta el uso de estos espacios cuando llueve", ha lamentado.

Según ha expuesto, "es una actuación que se anunció hace cinco años y de la que las familias y la comunidad educativa siguen esperando respuestas". "No se puede pedir a los niños que estudien en buenas condiciones mientras se mantienen sin resolver necesidades tan básicas como disponer de una pista deportiva cubierta", ha señalado la parlamentaria.

La situación de Nueva Carteya es, además, "un ejemplo de las carencias que arrastran numerosos colegios públicos andaluces", ha avisado, para remarcar que "algunos edificios tienen cerca de 70 años y necesitan inversiones que van más allá de las reparaciones puntuales". "La renovación de las instalaciones eléctricas, la mejora de los cerramientos y la adaptación de los espacios a las condiciones climáticas son algunas de las actuaciones necesarias para garantizar que los centros sean seguros, confortables y adecuados para el aprendizaje", ha dicho.

Desde Por Andalucía han reclamado a la Junta que "dé explicaciones sobre el estado de las siete intervenciones comprometidas y concrete cuándo piensa ejecutarlas". La coalición considera que "los anuncios no pueden sustituir a las obras y que las administraciones tienen la responsabilidad de mantener en condiciones dignas los centros educativos públicos".

"Los recursos públicos tienen que servir para reforzar la educación pública, que es la que garantiza el derecho a estudiar con independencia de los ingresos de cada familia", han manifestado, para agregar que "no puede haber dudas a la hora de invertir en los colegios públicos mientras se destinan recursos a la enseñanza privada y concertada".

Por Andalucía trasladará estas demandas al Parlamento para "exigir que se cumplan los compromisos adquiridos y se atiendan las necesidades reales de los centros", porque, según ha mantenido, "la educación pública necesita inversiones sostenidas, no promesas que se anuncian y quedan pendientes durante años, mientras el alumnado, las familias y el profesorado siguen esperando soluciones".