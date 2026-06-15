Andalucía marca récord de ahogamientos en la primera quincena de junio con nueve fallecidos

Archivo - Un vigilante de la playa observa a los bañista desde su torre en imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Andalucía ha registrado nueve fallecimientos por ahogamiento en los primeros 15 días de junio, el mayor número contabilizado en este periodo desde el inicio de la serie histórica en 2015, según los datos facilitados a Europa Press por la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo (Rfess).

La cifra supera así los siete ahogamientos contabilizados en la primera quincena de junio de 2025, los seis registrados en el mismo periodo de 2024 y se produce después de un fin de semana en el que fallecieron cinco personas en espacios acuáticos de la comunidad autónoma, de acuerdo con la información trasladada por la Rfess.

En lo que va de 2026, Andalucía acumula ya 27 fallecimientos por ahogamiento, cuando aún no ha comenzado oficialmente el verano. La comunidad autónoma encabeza además el número de víctimas mortales registradas en España durante los primeros quince días de junio, con nueve casos.

Los datos reflejan además una tendencia al alza conforme avanzan lo meses de mayor afluencia a playas, piscinas, ríos y embalses. En 2025, Andalucía cerró el año con 81 fallecimientos por ahogamiento, mientras que en 2024 se contabilizaron 73 y en 2023 fueron 69.

En el caso de 2025, la comunidad registró siete fallecimientos durante los primeros 15 días de junio y un total de 22 en todo el mes, situándose tras julio, cuando se contabilizaron 23 víctimas mortales.

Un comportamiento similar se observó en 2024, ejercicio en el que se registraron seis ahogamientos durante la primera mitad de junio y 21 en el conjunto del mes. Julio cerró entonces con 13 fallecimientos.

Los datos de 2023 también evidencian el incremento habitual de la siniestralidad acuática durante la temporada estival, con siete fallecidos en junio y once en julio.

A nivel nacional, España acumula 157 fallecimientos por ahogamiento entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2026, según el Informe Nacional de Ahogamientos de la Rfess. Solo durante los primeros 15 días de junio se han contabilizado 32 víctimas mortales en el conjunto del país.

De esta manera, la Rfess viene alertando del aumento del reisgo asociado a la llegada del periodo estival y señala la importancia de extremar las medidas de prevención en espacios acuáticos, especialmente ante el incremento de usuarios que se registra durante los meses de verano.

Los meses de junio, julio y agosto concentran tradicionalmente buena parte de los fallecimientos por ahogamiento registrados cada año en España, coincidiendo con la temporada de baño y el aumento de las actividades recreativas en playas, piscinas, ríos y embalses.